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阿聯查獲8000個假網站 以中東衝突關鍵字詐騙

中央社／ 開羅23日專電

在中東戰火之際，利用美伊中東衝突相關的關鍵字註冊新網站數量也激增。阿拉伯聯合大公國網路安全專家提醒，應注意「數位扒手」，不點擊可疑連結，並對假網站提高警覺。

阿聯媒體「海灣時報」（Khaleej Times）報導，在過去一個月內，阿聯的網路安全專家查出超過8000個由網路犯罪分子新註冊的假網站，而網站都會包含與美伊中東衝突相關的關鍵字。

報導指出，阿聯網路安全解決方案機構「拉亞集團」（Rayad Group）總經理艾約布（Rayad KamalAyub）說：「最令人擔憂的是，有超過200個虛假網站，精準地冒充是波斯灣地區的知名石油公司、大型銀行，甚至是政府機構，使企業和個人的身分資料及帳戶面臨安全風險，民眾難以區分假網站和正式官方網站的差別。」

「只要一次錯誤的點擊，一次在虛假網站上輸入密碼，短短幾分鐘內，就可讓你畢生的積蓄化為烏有」。

艾約布舉例說明，之前查出有網路犯罪分子假冒是海灣地區一家大型銀行，新註冊了31個假的網站。這些虛假網站會誘騙銀行客戶在看似與銀行應用程式或網站完全相同的頁面上輸入憑證密碼，一旦輸入後，客戶帳戶內的所有餘額就會立即被轉走，並兌換成加密貨幣。

艾約布強調，使用者在進入網站時一定要提高意識。此外，要避免點擊可疑連結，或開啟不信任的文件。

這些假銀行網站或應用程式猶如「數位扒手」，會讀取系統內的資訊、竊取密碼，並監視每一筆交易，進而讓網路犯罪分子取得網站使用者的數位密鑰。

此外，阿聯網路安全委員會也警告惡意軟體（Wiper）的威脅，因為這是「最具破壞力的惡意軟體之一」，會清除和破壞資料，也會使系統無法運行。

報導另指出，現在阿聯網路安全委員會已和相關部門建立一套虛假網站監控系統，能夠在新網站註冊後的數小時內，檢測出是否為虛假網域，並使其停用。

惡意軟體

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