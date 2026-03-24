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一度因中東戰火停產…人氣洋芋片產線復工！日網狂笑黃牛：活該囤貨

聯合新聞網／ 綜合報導
一度停止生產的人氣零食「芥末牛肉洋芋片」恢復生產。圖擷自山芳製菓官方X。
一度停止生產的人氣零食「芥末牛肉洋芋片」恢復生產。圖擷自山芳製菓官方X

根據日媒「J-Cast business」報導，日前因中東戰火波及而宣布停產的日本知名零食「芥末牛肉洋芋片」（わさビーフ），短短十多天便發生轉機。製造商山芳製菓於本月23日宣布，工廠鍋爐燃料供應已恢復正常，即日起重啟生產線。消息一出，不僅讓粉絲鬆了一口氣，網路上更掀起一波「嘲諷黃牛」的熱烈討論。

相關事件發生在本月12日，山芳製菓表示受荷莫茲海峽遭實質封鎖影響，無法順利取得加熱用的燃料油，被迫暫停生產多款洋芋片。停工公告引發恐慌性搶購，二手拍賣網站迅速湧現大批黃牛，打著「缺貨」、「絕版」名號高價轉售。即便官方宣布復工當晚，平台上依然可見原價160日圓的洋芋片，被哄抬到2包1200日圓（約合新台幣242元）、4包2200日圓（約合新台幣443元）。

不過，隨著山芳製菓在官方X上宣布供貨步入正軌，黃牛的高價美夢瞬間幻滅。日本社群湧現大量嘲諷留言，網友紛紛拍手叫好：「黃牛這下眼淚汪汪了」、「高價上架和買下的人活該」、「千萬別去跟黃牛買」。也有人要廠商出來解釋：「荷莫茲海峽封鎖還沒解決，怎麼工廠就能開工了呢？」

更有日本網友一針見血評論：「就算是停產，總有一天也會復工。這些人連非民生必需品的零食都要囤，到底是把力氣花在哪？消費者只要不隨之起舞、改吃替代品就好。現在最慘的，大概是那些跟黃牛買貨又想轉賣的『二手黃牛』，今晚大概只能在房間，對著成堆的洋芋片邊吃邊哭了。」

洋芋片 黃牛 日本 零食 荷莫茲海峽

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