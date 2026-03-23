泰國「微笑行動」強化燒燙傷照護 4月赴台取經交流

致力協助唇顎裂等面部畸形患者的非政府組織「微笑行動」泰國分部，今天在曼谷舉行形象大使宣傳活動，並宣布組織正轉向燒燙傷照護與預防教育，預計4月赴台灣拜訪陽光社會福利基金會，以深化與台灣相關機構合作。

非政府組織「微笑行動」（Operation Smile）與各地醫療團隊合作多年，透過義診協助唇顎裂等面部畸形患者，並多次邀請國際優秀醫療團隊參與義診。

「微笑行動」泰國分部今天在曼谷舉行記者會，邀請小名為Gemini的知名泰國演員諾拉維特（NorawichThiticharoenrak）擔任形象大使，宣傳「微笑行動」協助身心受創燒傷患者的使命。

「微笑行動」泰國分部營運總監、重建整形外科醫師阿披猜（Apichai Angspatt）向中央社表示，組織過去主要聚焦於唇顎裂治療，隨著經驗累積，近年開始投入燒燙傷領域。

他解釋，最初以處理晚期變形與功能重建為主。但團隊最近意識到若能在傷勢發生初期介入，將大幅改善患者後續情況，因此逐漸將重心延伸至急性期照護。

阿披猜表示，預防始終是最重要的一環，「微笑行動」正透過與緊急醫療體系合作，推廣院前處置與正確的照護觀念，希望降低燒燙傷造成的嚴重後果。

他對中央社說：「我們邀請急救人員分享經驗，讓更多人了解如何在第一時間做出正確處理，這對預後影響非常大。」

在醫療資源方面，阿披猜肯定泰國公共醫療體系整體運作良好，但仍存在部分缺口，例如先進敷料可有效減輕疼痛並加速傷口癒合，但價格昂貴且未必納入健保給付範圍，因此「微笑行動」希望透過募款，協助患者取得關鍵醫療資源。

另外，阿披猜表示，團隊正計畫與台灣燒燙傷相關機構如陽光基金會建立更正式的合作關係。他指出，台灣在燒傷復健與顯微手術領域具備豐富經驗，加上醫療體系與泰國相近，具有很高的參考價值。

他透露，台泰雙方過去在醫學層級已有許多交流，不少泰國年輕的整形外科醫師都曾赴台灣學習顯微手術技術，未來他希望能擴展至非政府組織的合作，並透過實地參訪與經驗分享，提升泰國在燒燙傷照護上的能力。

阿披猜補充，4月將到台北拜訪陽光社會福利基金會，並希望互相交流學習，找出最適合泰國的運作模式，幫助更多患者。