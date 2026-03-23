超馬健將胸痛以為「吃太辣」 就醫後驚見95%血管阻塞

許多人出現胸悶、胸痛時，常會誤以為只是單純的腸胃不適或肌肉痠痛。美國一名34歲的超級馬拉松跑者，在情人節隔天突發劇烈胸痛，但他自認身體健康，將疼痛歸咎於前一晚吃的辛辣墨西哥料理。沒想到就醫後發現，竟是致死率極高的「心肌梗塞」。

綜合外媒報導，34歲的馬力歐（Mario Ciccarello）與38歲的伴侶史蒂芬妮（Stephanie James）育有兩名年幼的孩子。兩人在2月14日情人節當晚享用了墨西哥料理大餐。隔天，馬力歐在戶外運動時，突然感到胸口一陣劇痛，且疼痛感逐漸蔓延至肩膀與左臂。

身為超馬跑者的馬力歐第一時間並未聯想到心臟病，反而認為自己只是因為前一晚吃了辛辣食物導致胃食道逆流，加上照顧小孩睡眠不足才感到不適。他隨後返家向伴侶表示心臟感覺「快停了」，需要睡個午覺。史蒂芬妮看他氣色極差，還半開玩笑地挖苦他：「你看起來很糟，你是要死了嗎？」馬力歐則回應：「我想可能是。」兩人萬萬沒想到，這個玩笑差點成為殘酷的現實。

大約兩個小時後，馬力歐再次感到劇烈胸痛，痛感甚至比先前強烈十倍，左半身彷彿要從身體剝離。他回憶起當時的恐懼：「我看著熟睡的兒子，心想這會不會是我最後一次見到他。」

兩人立刻趕往醫院，醫師診斷出馬力歐罹患了俗稱「寡婦製造者」的嚴重性心肌梗塞。根據克利夫蘭診所（Cleveland Clinic）的資料，這種類型的心肌梗塞發生在負責供應心臟大量血液的左前降支冠狀動脈（LAD）。馬力歐的血管阻塞率高達95%，醫療團隊緊急為他植入兩個支架，才順利在當天穩住他的生命跡象。

史蒂芬妮事後心有餘悸地表示，當時真的以為伴侶只是太累、想逃避顧小孩的責任，沒想到是真的在生死關頭走一遭。她十分慶幸能及時將馬力歐送醫，但也懊悔沒有更早行動：「他們說每多等一分鐘，對心臟的傷害就越大。」

醫療團隊目前懷疑，馬力歐可能患有導致他易發心臟病的潛在基因遺傳疾病，正進行進一步的檢查確認。目前馬力歐須持續服用抗凝血藥物，親友也為他設立了募款頁面以協助支付龐大的醫療費用。他決定公開這段驚險的經歷，希望能喚起大眾對心臟病警訊的重視，千萬別輕忽身體發出的求救信號。