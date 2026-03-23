櫻花季變夢魘！東京目黑川掛「1布條」 當地人怒吐苦水：連家都回不了

日本東京知名賞櫻勝地「目黑川」因人潮爆滿引發當地居民強烈反彈。為了維持交通秩序，主辦單位在熱門橋樑上掛起「滯留禁止（禁止逗留）」的巨大橫幅。對此，旅日達人林氏璧也發文呼籲遊客「這幾年就放過目黑川吧」，把空間還給當地居民與需要休養的櫻花樹。

近日有日本網友在Threads上發文，貼出目黑川橋上掛著「滯留禁止」布條的照片，批評主辦單位只把賞櫻當作湊熱鬧，並指責掛出這種橫幅「純粹是惡意、一點教養也沒有」，堪稱史上最糟的賞櫻現況。

然而，這番言論立刻遭到大批當地居民出面反駁。居民們無奈表示，正是因為部分賞櫻客「毫無教養」，才會逼得官方掛上警告標語。當地人更列舉了櫻花季期間面臨的三大崩潰日常：

1.交通全面癱瘓：橋上每天擠滿拍照人潮，當地人不管多晚下班，連想過橋回家都辦不到；賞櫻客甚至無視紅綠燈隨意穿越斑馬線，導致山手通等主要幹道嚴重塞車。

2.垃圾隨處亂丟：沿岸攤販販售大量食物與酒精飲料，遊客卻不將垃圾丟入垃圾桶，而是隨意散落在絕美的河岸邊。

3.深夜噪音擾民：許多遊客在酒精作祟下，徹夜在住宅區周邊大吵大鬧，讓附近住戶苦不堪言，直呼「一年比一年還嚴重」。

針對目黑川的賞櫻亂象，旅日部落客林氏璧（日本自助旅遊中毒者）也深有感觸。他回憶，15年前第一次介紹目黑川時，這裡還是個沒什麼人知道的地方，當時的文章標題甚至寫著「東京鮮為人知的賞櫻景點」。

沒想到隨著知名度暴增，如今的目黑川已完全不可同日而語，櫻花季對當地居民來說更成了一場「夢魘」。林氏璧直言：「我覺得大家這幾年就放過目黑川吧，不要去了。」他指出，東京還有許多其他美麗的賞櫻景點可以造訪，加上目黑川的櫻花樹經過大幅修剪，也需要足夠的時間才能重新生長。「當年清晨那種幾乎空無一人的目黑川櫻花絕景，恐怕是永遠回不來了。」