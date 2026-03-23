菲律賓民團舉辦公民大會 推南海意識納入課程

菲律賓民間團體「這是我們的」聯盟（Atin Ito）今天在與南海毗鄰的巴拉旺島（Palawan）舉辦公民大會，推動將「西菲律賓海」意識納入學校課程。

「西菲律賓海」（WPS）是菲律賓對其在南海聲索海域的官方稱呼，範圍包括從領海基線向西延伸出去200海里專屬經濟海域，因與中國依歷史性權利主張擁有的南海海域重疊，雙方長年衝突不斷。

根據新聞稿，約有1000名來自巴拉旺島各地的學生，以及多名參議員、眾議員、地方官員、教育界人士以及漁民團體代表參加這場集會。

聯盟共同召集人戴維（Rafaela David）主張，政府必須推動強制教育，在學校教導「西菲律賓海」相關歷史、地理及國際法，以培養菲律賓年輕世代的愛國意識。

戴維說，政府應向年輕人灌輸愛國思想以及對主權威脅的理解，以「真相、警覺性與愛國心」來反制外部勢力針對菲律賓年輕人的南海資訊戰。

另一位共同召集人德拉托瑞（Ed Dela Torre）則說，今天集會地點鄰近菲律賓控制的中業島，因此意義重大，「我們在此是為了深化年輕人對海洋疆域認知，並強化他們作為菲律賓主權捍衛者的角色」。

「這是我們的」今天上午也舉行一場漁民對話，討論如何因應燃料成本上漲以及中國船艦「騷擾」等問題。

此聯盟旨在建立由民間主導的「西菲律賓海」捍衛力量，過去曾3度組織船隊赴南海宣示主權。

第1次是2023年12月10日，遭中國船艦持續尾隨而返航；第2次是2024年5月中旬，突破中國軍艦攔堵，成功發送物資給黃岩島（又稱民主礁）漁民；第3次是2025年5月間，在中業島海域舉辦一場海上演唱會。

「這是我們的」計畫於今年4月再次派船前往中業島，為菲律賓漁民提供補給。