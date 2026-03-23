夏威夷豪雨釀20年來最嚴重洪災 逾2000戶停電

豪雨近日侵襲夏威夷群島各地，導致夏威夷遭遇逾20年來最嚴重洪災，今天下午仍有2000多戶停電。

美聯社報導，豪雨降在一週前已因冬季風暴而水分飽和的土地上。洶湧洪水將房屋與車輛沖離原處，預估造成高達10億美元的損失。

當局一度對檀香山市（Honolulu）北部約5500人發布撤離令，還有200多人自水位不斷上漲的地帶被救出。歐胡島（Oahu Island）緊急事故管理部發言人皮爾斯（Molly Pierce）今天下午表示，目前沒有死亡通報。

根據夏威夷電力公司（Hawaiian Electric），截至今天下午，歐胡島北岸的懷厄盧阿（Waialua）約1200戶已復電。由於洪水的影響，該公司本月20日已預防性切斷客戶的電力。

電力維修人員持續評估災損並進行修復，夏威夷電力公司預計今天稍晚可再讓2000戶復電。在毛伊郡（Maui County），今天下午約百人仍停電，但夏威夷島（Hawaii Island）所有大規模停電問題已獲解決。

夏威夷氣象學家佛斯特（Matthew Foster）告訴美聯社，這場風暴最嚴重的部分似乎已結束。

佛斯特指出，截至今天下午，從歐胡島、毛伊郡到夏威夷島，天氣已從廣泛陣雨轉為零星降雨。

水氣尚需幾天才會離開夏威夷群島，到了25日天氣將較為乾爽，回復3月典型天氣。

佛斯特還說，未來仍可能發生局部性淹水，但不至於造成大範圍洪災。