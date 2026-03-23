快訊

0323-0329「血型+生肖」財運TOP5！第一名「勢如破竹」：獎金拿到手軟

挺蕭旭岑到底！鄭麗文：始作俑者慣用小人步數 不能讓「賊人」得逞

如何防餐後血糖飆升？醫推只需3分鐘的室內運動：飯後立即做護大腦

海洋熱含量創新高 地球能量失衡加劇暖化危機

中央社／ 日內瓦23日綜合外電報導

聯合國今天警告，地球滯留的熱能在2025年創下歷史新高，其暖化影響恐持續數千年。

聯合國世界氣象組織（WMO）在年度「全球氣候狀態」（State of the Global Climate）報告中證實，歷來最熱的11個年份全部出現在2015年至2025年間。

WMO指出，去年是有紀錄以來第2或第3熱的一年，全球平均氣溫較1850年至1900年工業化前基準高出約攝氏1.43度。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）說：「全球氣候正處於緊急狀態，地球正被推向極限，每一項關鍵氣候指標都亮起了紅燈。」

他說：「人類剛經歷史上最熱的11年。當歷史重演11次，就不再是巧合，而是應該採取行動的警訊。」

WMO氣候報告首次納入「地球能量失衡」指標，這項指標揭示地球吸收與釋放太陽能量的差異。

這個位於日內瓦（Geneva）的機構指出，在穩定氣候下，地球接收的太陽能量與向外釋放的能量大致相當。然而，隨著二氧化碳、甲烷與氧化亞氮（N2O）等溫室氣體濃度升至「至少80萬年來最高水準」，這種平衡已被打破。

WMO表示：「自1960年有觀測紀錄以來，地球能量失衡持續擴大，尤其在過去20年間加劇，並於2025年達到新高。」

●海洋熱含量創新高

WMO秘書長索羅（Celeste Saulo）說：「人類活動正日益擾亂自然平衡，我們將在未來數百甚至數千年承受這些後果。」

根據報告，超過91%的多餘熱能被海洋吸收。

WMO指出：「海洋所吸收的熱能在2025年創下新高，且2005年至2025年間的升溫速度，是1960年至2005年的兩倍以上。」

海洋升溫將帶來廣泛影響，包括海洋生態系退化、生物多樣性流失，以及海洋碳匯能力下降，此外也會助長熱帶與副熱帶風暴，並加劇極地海冰流失。

南極與格陵蘭冰蓋大幅消退，2025年北極海冰年平均範圍寫下衛星觀測時代以來最低或次低紀錄。

研究顯示，去年全球平均海平面較1993年衛星觀測開始時高出約11公分。

報告預測，海洋升溫與海平面上升將持續數個世紀。

●氣候前景嚴峻

WMO副秘書長巴瑞特（Ko Barrett）說，氣候前景「令人憂心」。

她表示，WMO提供相關證據，盼能促使各界採取行動，但也坦言「這些指標並未朝令人樂觀的方向發展」。

在中東戰雲密布與燃料價格飆升之際，古特瑞斯呼籲全球正視警訊。

他說：「在這個戰爭時代，氣候壓力也揭示另一個事實：我們對化石燃料的依賴正在破壞氣候與全球安全。」

聯合國 能量 緊急狀態

延伸閱讀

中東局勢影響 中國：給了啟示將提高新能源供給比重

紐時賞析／聖嬰將臨 極端天氣機率上升

相關新聞

衛生紙之亂又來了？日本民眾憂戰爭 開始搶囤衛生紙 官方呼籲冷靜

日本政府呼籲民眾不要因社群媒體的貼文而恐慌性搶購衛生紙，因為一些社群媒體貼文顯示，一些民眾開始囤積日常必需用品，凸顯出對中東戰爭的擔憂。

泰國60天免簽要沒了？旅客違法濫用頻傳 擬砍半30天加強審查

泰國近年頻傳外國旅客以免簽入境卻從事非法工作或涉及詐騙，外交部與相關單位組成的簽證政策委員會檢討後認為，60天免簽停留期...

油價飆漲意外受益！二手腳踏車「專業翻新還半價」 日本民眾搶購

據日媒北海道文化放送報導，近期因油價持續高漲，越來越多北海道民眾選擇以自行車代步。目前市面上全新城市型自行車的價格約落在3萬至5萬日圓（約台幣6千到1萬元）之間，運動型車款則多在4萬日圓以上。為了進一步節省開銷，經過專業技師嚴格整修的「二手自行車」成為熱門的搶手貨。

研究：新型減肥藥 萃取蟒蛇的血液

蟒蛇的血液有助人類減肥？美國動物科學研究指出，緬甸蟒在進食後會產生一種名為pTOS的代謝分子，該物質能顯著提升身體代謝效率，並透過調節下視丘來抑制食慾。未來，pTOS有望成為人類減肥藥並減少副作用，也為開發新型肥胖療法提供重要的生物學啟發。

告贏東電的「反核和尚」：守護家園的福島楢葉町寶鏡寺早川篤雄故事

「決定要在楢葉町興建福島第二核電廠的時候，早川（篤雄）就是第一個提告，要求取消這項計劃的人喔！」一踏進「廣島・長崎・比基尼・福島傳言館」館長補佐早川千枝子便熱情地說起已故前住持早川篤雄的事蹟，直到離開前夕詢問之下，她才透露自己其實就是早川住職的妻子。

定期存款遺忘17年銀行直接歸零？馬來西亞男尋回亡母遺產竟是一場空

馬來西亞一名男子尋找亡母的定期存款，卻發現存款不翼而飛。該筆5萬令吉的存款於2007年存入聯名帳戶，但17年後查詢卻無法找到，男子向警方報案求助。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。