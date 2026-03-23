海洋熱含量創新高 地球能量失衡加劇暖化危機

聯合國今天警告，地球滯留的熱能在2025年創下歷史新高，其暖化影響恐持續數千年。

聯合國世界氣象組織（WMO）在年度「全球氣候狀態」（State of the Global Climate）報告中證實，歷來最熱的11個年份全部出現在2015年至2025年間。

WMO指出，去年是有紀錄以來第2或第3熱的一年，全球平均氣溫較1850年至1900年工業化前基準高出約攝氏1.43度。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）說：「全球氣候正處於緊急狀態，地球正被推向極限，每一項關鍵氣候指標都亮起了紅燈。」

他說：「人類剛經歷史上最熱的11年。當歷史重演11次，就不再是巧合，而是應該採取行動的警訊。」

WMO氣候報告首次納入「地球能量失衡」指標，這項指標揭示地球吸收與釋放太陽能量的差異。

這個位於日內瓦（Geneva）的機構指出，在穩定氣候下，地球接收的太陽能量與向外釋放的能量大致相當。然而，隨著二氧化碳、甲烷與氧化亞氮（N2O）等溫室氣體濃度升至「至少80萬年來最高水準」，這種平衡已被打破。

WMO表示：「自1960年有觀測紀錄以來，地球能量失衡持續擴大，尤其在過去20年間加劇，並於2025年達到新高。」

●海洋熱含量創新高

WMO秘書長索羅（Celeste Saulo）說：「人類活動正日益擾亂自然平衡，我們將在未來數百甚至數千年承受這些後果。」

根據報告，超過91%的多餘熱能被海洋吸收。

WMO指出：「海洋所吸收的熱能在2025年創下新高，且2005年至2025年間的升溫速度，是1960年至2005年的兩倍以上。」

海洋升溫將帶來廣泛影響，包括海洋生態系退化、生物多樣性流失，以及海洋碳匯能力下降，此外也會助長熱帶與副熱帶風暴，並加劇極地海冰流失。

南極與格陵蘭冰蓋大幅消退，2025年北極海冰年平均範圍寫下衛星觀測時代以來最低或次低紀錄。

研究顯示，去年全球平均海平面較1993年衛星觀測開始時高出約11公分。

報告預測，海洋升溫與海平面上升將持續數個世紀。

●氣候前景嚴峻

WMO副秘書長巴瑞特（Ko Barrett）說，氣候前景「令人憂心」。

她表示，WMO提供相關證據，盼能促使各界採取行動，但也坦言「這些指標並未朝令人樂觀的方向發展」。

在中東戰雲密布與燃料價格飆升之際，古特瑞斯呼籲全球正視警訊。

他說：「在這個戰爭時代，氣候壓力也揭示另一個事實：我們對化石燃料的依賴正在破壞氣候與全球安全。」