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研究：新型減肥藥 萃取蟒蛇的血液

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
美國動物科學研究指出，緬甸蟒在進食後會產生一種名為pTOS的代謝分子，其透過調節下視丘來抑制食慾。（Photo by Hongwei FAN on Unsplash under C.C License）
美國動物科學研究指出，緬甸蟒在進食後會產生一種名為pTOS的代謝分子，其透過調節下視丘來抑制食慾。（Photo by Hongwei FAN on Unsplash under C.C License）

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】

蟒蛇的血液有助人類減肥？美國動物科學研究指出，緬甸蟒在進食後會產生一種名為pTOS的代謝分子，該物質能顯著提升身體代謝效率，並透過調節下視丘來抑制食慾。未來，pTOS有望成為人類減肥藥並減少副作用，也為開發新型肥胖療法提供重要的生物學啟發。

pTOS天然代謝物

衛報》報導，根據史丹佛大學與科羅拉多大學研究團隊的研究，緬甸蟒血液中有一種名為pTOS的特殊分子，這種天然代謝物來自腸道細菌孳生，並會在進食後分泌量飆升千倍。實驗顯示，將該分子注射至肥胖老鼠體內後，能顯著抑制其食慾並在一個月內減輕約9%的體重。

對此，pTOS透過腸道細菌分解蛋白質產生，並能影響腦部下視丘的攝食行為，使肥胖小老鼠在不減少運動量情況下成功減重。研究團隊指出，pTOS具有顯著的抑制食慾與減輕體重效果，並與人類常用於減重的藥物效果十分相似。

極端生物醫療潛能

每日科學報》報導，pTOS直接作用於大腦下視丘，且不會產生噁心或便秘等常見症狀，能減緩市面上減肥藥物的副作用。對此，由於pTOS也微量存在於人體中，研究人員認為其具備高度的安全性與臨床潛力。

如今，雖然pTOS仍處於動物實驗階段，但這項發現證明蟒蛇血液的醫療潛能，並為人類研發新型減肥藥物開闢新道路，展現出極端生物特性對醫學研究的重大貢獻。

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減肥 科學研究

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