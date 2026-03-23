衛生紙之亂又來了？日本民眾憂戰爭 開始搶囤衛生紙 官方呼籲冷靜

日本政府呼籲民眾不要因社群媒體的貼文而恐慌性搶購衛生紙，因為一些社群媒體貼文顯示，一些民眾開始囤積日常必需用品，凸顯出對中東戰爭的擔憂。

在1973年石油危機期間，日本曾出現囤積衛生紙的現象，當時那場石油危機引發日本在二戰後首次經濟衰退。較近期的囤物潮例子包括2011年的嚴重地震與海嘯，以及新冠疫情，這些事件也曾引發類似的囤貨行為。

日本經產省在聲明中表示，消費者應根據正確資訊，在採購衛生紙時做出理性決定。

在社群網站 X ，一名用戶發文表示：「附近的藥妝店衛生紙賣光了！看來大家都在囤貨。」其他貼文也附上用戶所囤積物資的照片，囤積的物品從寵物糧食、衛浴用品，到成堆的啤酒不等。

日本家庭用紙工業會表示，日本約97%的衛生紙在國內生產，使用再生紙與紙漿，並不依賴中東供應。該組織補充，衛生紙的生產並未直接受到影響，且在必要時有足夠產能可以提高供給。

經濟產業省指出，零售業者也發出類似聲明。