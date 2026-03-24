夢幻職業大調查…日小學生最嚮往「直播主」 國高中生選擇超務實

據日媒「產經新聞」報導，日本學研教育綜合研究所公布了最新的「我的志願」大調查，結果超有趣，小學生心目中的夢幻職業大洗牌，「網路直播主」成功擠下甜點師奪下冠軍。不過，隨著年齡漸長，浪漫夢想似乎就轉趨現實，國高中生最嚮往的職業清一色是「上班族」和「公務員」。

這項調查以前是選擇題型式，今年特別改成自由填寫，更能反映孩童的真實心聲。在小學生族群裡，有近一成的人大喊未來想當YouTuber等「網路直播主」；去年的冠軍「甜點師」退居第二，接著是警察、老師和醫生。至於學齡前的幼兒志願更是可愛，甜點師和警察並列第一，消防員是第三名、甚至連動漫角色與偶像歌手都擠進了前五名，充滿天真無邪。

當學生邁入國高中階段後，求穩定的心態瞬間飆升！調查顯示，國中與高中生最想從事的職業前三名完美重疊，分別是「上班族」、「公務員」與「學校老師」。而這幾年超夯的專業技術職缺，像是工程師與程式設計師，則拿下第四與第五名，顯示大孩子們在思考未來時，已轉向務實的思考。

研究所所長川田夏子分析，網路直播主在小學生圈裡依然是神級職業，但隨著年紀增長，眼光確實會轉向踏實的上班族。她也觀察到，今年高中生對程式設計師的狂熱度稍微降溫，想從事的職業變得五花八門，這正好反映出現代社會的職業選擇越來越多元豐富。