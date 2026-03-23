油價飆漲意外受益！二手腳踏車「專業翻新還半價」 日本民眾搶購

據日媒「北海道文化放送」報導，近期因油價持續高漲，越來越多北海道民眾選擇以自行車代步。目前市面上全新城市型自行車的價格約落在3萬至5萬日圓（約台幣6千到1萬元）之間，運動型車款則多在4萬日圓以上。為了進一步節省開銷，經過專業技師嚴格整修的「二手自行車」成為熱門的搶手貨。

位於札幌市西區的一家二手自行車行，自3月14日開季營業後便湧入大批選購人潮，店內甚至能找到售價不到1萬日圓的超值車款。這家車行主要透過競標買下札幌市府回收的違停自行車，整理後以大約新車半價的價格售出，目前店面展示約100輛，倉庫內更有超過1500輛的庫存隨時待命。

雖然是二手車，但在品質與安全上毫不馬虎。店內的維修人員皆具備專業證照，針對會直接影響行車安全的煞車皮、輪胎，以及影響騎乘順暢度的零件等耗材，都會進行徹底檢查，並直接更換為全新零件，確保顧客騎車時的安全。

另一方面，位於豐平區的自行車連鎖專賣店，也採取將全新與二手車款並列展示的銷售策略，讓顧客能直接比較差異。這裡的二手車外觀媲美新車，但價格便宜了約三成，其中又以兼顧通勤與休閒的運動型自行車最受歡迎。店家強調，所有二手車上架前都會全面更換煞車線並進行全面清潔。在未來油價趨勢依然不明朗的情況下，這些價格親民且經過專業整理的二手自行車，已成為民眾迎接新生活最實惠的代步幫手。