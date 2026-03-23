快訊

彰化男屍遭挖眼虐殺…民俗專家曝用意 少算這一步破功

高中生可外出午餐嗎？建中、中一中可以 新竹高中提案再掀討論

日本「反核和尚」！守護家園的住持人生故事

聽新聞
0:00 / 0:00

油價飆漲意外受益！二手腳踏車「專業翻新還半價」 日本民眾搶購

聯合新聞網／ 綜合報導
近日因原油價格高漲，價格實惠的二手腳踏車成為日本民眾的搶手選擇。 示意圖／Ingimage
近日因原油價格高漲，價格實惠的二手腳踏車成為日本民眾的搶手選擇。 示意圖／Ingimage

據日媒「北海道文化放送」報導，近期因油價持續高漲，越來越多北海道民眾選擇以自行車代步。目前市面上全新城市型自行車的價格約落在3萬至5萬日圓（約台幣6千到1萬元）之間，運動型車款則多在4萬日圓以上。為了進一步節省開銷，經過專業技師嚴格整修的「二手自行車」成為熱門的搶手貨。

位於札幌市西區的一家二手自行車行，自3月14日開季營業後便湧入大批選購人潮，店內甚至能找到售價不到1萬日圓的超值車款。這家車行主要透過競標買下札幌市府回收的違停自行車，整理後以大約新車半價的價格售出，目前店面展示約100輛，倉庫內更有超過1500輛的庫存隨時待命。

雖然是二手車，但在品質與安全上毫不馬虎。店內的維修人員皆具備專業證照，針對會直接影響行車安全的煞車皮、輪胎，以及影響騎乘順暢度的零件等耗材，都會進行徹底檢查，並直接更換為全新零件，確保顧客騎車時的安全。

另一方面，位於豐平區的自行車連鎖專賣店，也採取將全新與二手車款並列展示的銷售策略，讓顧客能直接比較差異。這裡的二手車外觀媲美新車，但價格便宜了約三成，其中又以兼顧通勤與休閒的運動型自行車最受歡迎。店家強調，所有二手車上架前都會全面更換煞車線並進行全面清潔。在未來油價趨勢依然不明朗的情況下，這些價格親民且經過專業整理的二手自行車，已成為民眾迎接新生活最實惠的代步幫手。

自行車 北海道 油價 腳踏車

延伸閱讀

鐵質是菠菜40倍！日營養師推一款調味料 味噌湯加「一小撮」 輕鬆補鐵

日八旬男女「雙重失憶」…互稱爸媽流落街頭 公開破碎記憶協尋身分

空調只是電風扇？日官方實測10款中國製冷暖氣 全無調溫功能

庭院除草翻土驚見嬰兒腳！日男驚嚇報警 竟是15歲女兒產子掩埋

相關新聞

衛生紙之亂又來了？日本民眾憂戰爭 開始搶囤衛生紙 官方呼籲冷靜

日本政府呼籲民眾不要因社群媒體的貼文而恐慌性搶購衛生紙，因為一些社群媒體貼文顯示，一些民眾開始囤積日常必需用品，凸顯出對中東戰爭的擔憂。

泰國60天免簽要沒了？旅客違法濫用頻傳 擬砍半30天加強審查

泰國近年頻傳外國旅客以免簽入境卻從事非法工作或涉及詐騙，外交部與相關單位組成的簽證政策委員會檢討後認為，60天免簽停留期...

油價飆漲意外受益！二手腳踏車「專業翻新還半價」 日本民眾搶購

據日媒北海道文化放送報導，近期因油價持續高漲，越來越多北海道民眾選擇以自行車代步。目前市面上全新城市型自行車的價格約落在3萬至5萬日圓（約台幣6千到1萬元）之間，運動型車款則多在4萬日圓以上。為了進一步節省開銷，經過專業技師嚴格整修的「二手自行車」成為熱門的搶手貨。

研究：新型減肥藥 萃取蟒蛇的血液

蟒蛇的血液有助人類減肥？美國動物科學研究指出，緬甸蟒在進食後會產生一種名為pTOS的代謝分子，該物質能顯著提升身體代謝效率，並透過調節下視丘來抑制食慾。未來，pTOS有望成為人類減肥藥並減少副作用，也為開發新型肥胖療法提供重要的生物學啟發。

告贏東電的「反核和尚」：守護家園的福島楢葉町寶鏡寺早川篤雄故事

「決定要在楢葉町興建福島第二核電廠的時候，早川（篤雄）就是第一個提告，要求取消這項計劃的人喔！」一踏進「廣島・長崎・比基尼・福島傳言館」館長補佐早川千枝子便熱情地說起已故前住持早川篤雄的事蹟，直到離開前夕詢問之下，她才透露自己其實就是早川住職的妻子。

定期存款遺忘17年銀行直接歸零？馬來西亞男尋回亡母遺產竟是一場空

馬來西亞一名男子尋找亡母的定期存款，卻發現存款不翼而飛。該筆5萬令吉的存款於2007年存入聯名帳戶，但17年後查詢卻無法找到，男子向警方報案求助。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。