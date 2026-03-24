真人客服親切引導…日本「語音釣魚」詐騙手法激增 AI成幫兇

日媒產經新聞報導，日本學研教育綜合研究所公布了最新的「我的志願」大調查！結果超有趣，小學生心目中的夢幻職業大洗牌，「網路直播主」成功擠下甜點師奪下冠軍。不過，隨著年齡漸長，浪漫夢想似乎就轉趨現實，國高中生最嚮往的職業清一色是「上班族」和「公務員」。

2026-03-24 08:19