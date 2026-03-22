星雲大師靈骨分燈五大洲 重視教育成眾人學習榜樣

佛光山開山祖師星雲大師靈骨分燈五大洲，象徵其「人間佛教」遍及世界各地，印度佛光山今天為迎至印度的星雲大師靈骨舍利舉辦供奉典禮，而他生前重視教育的理念與態度，不僅讓在場眾人感到敬佩，也成為大家學習的榜樣。

星雲大師靈骨分燈五大洲儀式19日進行，印度新德里的供奉典禮在今天舉行。

佛光山印度沙彌學園主任慧顯法師接受中央社記者訪問時表示，星雲大師在印度成立多個單位，包括在菩提伽耶的印度佛學院，還有在新德里的沙彌學園等教育單位，可見他非常重視教育、培養人才的理念，因此其靈骨舍利供奉在新德里的沙彌學園，「可以說就是落實了師父一生對於教育的重視。」

慧顯法師提到，星雲大師的教育熱忱令人感動，有次他帶學員到佛光山本部，星雲大師告訴大家說：「只要你成材，我願為你犧牲。」這句話感動了現場所有人，因為大家何德何能，能讓一位長者以犧牲來成就我們，這件事情令眾人非常感動。

慧顯法師說：「師父的教育精神讓我們感動，他願意犧牲自己來成就我們，這是多麼偉大的愛和犧牲，我們要學習師父的精神，努力成材並回報師父的恩惠。」

慧顯法師也跟中央社記者分享了一個關於星雲大師與他之間的小故事。

慧顯法師提到，有次他跟星雲大師談到人事問題，星雲大師靜靜聽他說完後，只留下一句：「你說了一部大乘起信論」，然後就離開了，他在思考許久後才明白，星雲大師是在告訴他：「一切問題的根源都是自己本身」。他覺得星雲大師的佛法，不是只在經典中，而是存在生活中，「能夠讓我們活用這些佛法，解決我們日常生活的一切問題，乃至最放不下的人我是非問題，都可以因為人間佛教的佛法迎刃而解。」

佛光山加爾各答禪淨中心住持妙如法師告訴中央社記者，星雲大師最後一次到印度是在2006年，「在那之後，其實我們都很期待，大師能夠再找時間來印度弘法，給予我們加持與鼓勵，但是一直都未能實現。」

這次有幸能夠恭迎星雲大師的靈骨舍利分燈到印度，「這個對在印度弘法的徒弟們有很大的意義，也是很大的鼓勵，給我們很大的力量。」

駐印度代表陳牧民接受中央社記者訪問時說：「星雲大師年輕時就來過印度，如今我們恭迎星雲大師的靈骨舍利，回到印度這個佛教誕生的地方，我覺得對拓展佛教，以及強化台灣和印度的連結，都很有幫助、很有意義。」

印度籍信徒奈吉（Vijeta Negi）告訴中央社記者，由於她曾在佛光山學習，因此深刻認為，能將星雲大師靈骨舍利迎回印度，有至關重要的意義，因為印度是佛教的發源地，正是從這片土地出發，佛教才得以弘揚到全世界。

奈吉說：「師父（星雲大師）對我們而言，不只是一位導師，更是個菩薩，他傾全力資助教育事業，惠及無數學子，我本人就是親身例子。」

靈骨分燈儀式象徵星雲大師「人間佛教」的精神、慈悲為懷的理念遍及世界每個角落；靈骨分燈五大洲，象徵佛法弘揚全球，也代表他倡導的「人間佛教」精神，將持續在世界各地發光發熱，為人間帶來慈悲與智慧。