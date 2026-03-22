快訊

HBL／劉廷寬轟30分 松山退南湖奪隊史第8冠

彰化驚悚命案…男被挖眼、削臉虐殺 疑因毒品糾紛「魂斷百果山」

美伊戰事不斷！藥品恐爆發漲價、缺藥 藥局已收到這張「緊急通知」

台客愛買 韓寢具店老闆：「沒台灣人開不了店！」

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
棉被等韓式生活用品，正逐漸被納入外國觀光客的購物清單。美聯社
棉被等韓式生活用品，正逐漸被納入外國觀光客的購物清單。美聯社

南韓去年迎來創紀錄的1,894萬名外國觀光客，棉被等韓式生活用品，正逐漸被納入外國觀光客的購物清單。首爾有棉被店老闆更說，台灣旅客是生意的一大支柱。

首爾知名觀光景點廣藏市場，不僅是美食據點，近年也成為觀光客購買韓式生活用品的購物熱點。其中，寢具店密集的巷弄，已形成自成一格的商圈和獨立購物通路。巷弄裡，商店內外傳來的中文與日文對話，甚至多過韓文，這裡的顧客多為來自台、港等華語地區的旅客。

寢具店老闆宋龍錫（音譯）表示，「許多人專程從台灣來買棉被，有的會透過網路下單」，「如果沒有台灣顧客，我們恐怕經營不下去」。

外國觀光客主要尋找功能性的棉被。過去，高保暖的超細纖維棉被，或可在夏季降低體溫的涼感材質棉被，最受關注；如今需求擴大至抗敏、防靜電等更多依功能和用途區分的產品。此外，隨著觀光客需求增加，棉被真空壓縮包裝等客製化服務也同步擴展。

對韓製棉被的偏好，也和對原產地的觀感有關。部分華語地區的年輕族群受反中情緒影響，排斥陸製產品，轉而尋求被視為品質與信賴度相對較高的韓製商品。台灣寢具製造有限且高度仰賴進口，韓製商品逐漸成為替代選項。

海外民眾日益認為韓製棉被具有高性價比，尤其是網民。美國亞馬遜等全球電商平台上，韓製棉被和寢具已發展為獨立商品類別，並吸引來自北美與歐洲等西方市場的購買評價。

除棉被外，蕎麥枕等機能枕頭也受到歡迎。防彈少年團（BTS）成員柾國使用後，這款枕頭便在粉絲間傳開。

另外，韓式傳統棉紗巾、搓澡巾、阿嬤風的碎花背心，以及鋁製鍋具等大受歡迎。除作為紀念品外，體驗韓國日常文化的需求升溫，加上價格實惠且滿意度高，都是帶動消費的因素。

觀光景點 棉被

延伸閱讀

南韓服務比較冷淡？內行人曝「4常見情境」：其實只是文化差異

相關新聞

泰國60天免簽要沒了？旅客違法濫用頻傳 擬砍半30天加強審查

泰國近年頻傳外國旅客以免簽入境卻從事非法工作或涉及詐騙，外交部與相關單位組成的簽證政策委員會檢討後認為，60天免簽停留期...

台客愛買 韓寢具店老闆：「沒台灣人開不了店！」

南韓去年迎來創紀錄的1,894萬名外國觀光客，棉被等韓式生活用品，正逐漸被納入外國觀光客的購物清單。首爾有棉被店老闆更說，台灣旅客是生意的一大支柱。

泰國加油站無油可售引恐慌 當局嚴查有無囤油牟利

中東局勢升溫引發能源供應緊張，泰國各地加油站出現燃料短缺情況。當局已成立專案小組全面清查全國油庫與加油站，並調查業者是否...

南韓大田汽車工廠惡火噬14人、60輕重傷 公司執行長致歉：全力配合調查

南韓消防當局今天表示，中部大田市一家汽車零件工廠昨天發生的火災造成14人罹難、25人重傷、35人輕傷

夏威夷暴雨沖垮房屋「百年水壩恐潰堤」 5000多人緊急撤離

暴雨引發泥濘洪水淹沒街道，不僅沖垮房屋基座還吞沒車輛。由於官員警告一座擁有120年歷史的水壩可能潰堤，檀香山北部城鎮已對...

泰國射擊場意外走火！中國52歲遊客臉中彈 涉事員工被控兩項罪名

近日，泰國布吉府一處射擊場發生意外事故，一名中國52歲女遊客在拍照時遭槍擊中傷面部，傷勢較為嚴重，目前在醫院救治。當地警方已介入調查，涉事員工被依法追責。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。