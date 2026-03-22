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定期存款遺忘17年銀行直接歸零？馬來西亞男尋回亡母遺產竟是一場空

香港01／ 撰文：田中貴
馬來西亞1名6旬男子聲稱，亡母生前將5萬令吉（約35萬新台幣）存入母子聯名銀行帳戶，進行定期存款，母親過世近17年後，男子才記得這筆定期存款，銀行卻發現存款不知所蹤，唯有報警求助。投資理財示意圖。圖／AI生成
馬來西亞1名6旬男子聲稱，亡母生前將5萬令吉（約35萬新台幣）存入母子聯名銀行帳戶，進行定期存款，母親過世近17年後，男子才記得這筆定期存款，銀行卻發現存款不知所蹤，唯有報警求助。投資理財示意圖。圖／AI生成

不少人不太懂得投資，都會將錢放入銀行進行定期存款。馬來西亞1名6旬男子聲稱，亡母生前將5萬令吉（約35萬新台幣）存入母子聯名銀行帳戶，進行定期存款，母親過世近17年後，男子才記得這筆定期存款，銀行卻發現存款不知所蹤，唯有報警求助。

母親生前進行定期存款

事件發生在馬來西亞美里區，69歲楊姓華裔中年男子向當地媒體稱，母親在世時轉賣土地賺錢，2007年將2張各值5萬令吉（約35萬新台幣）的支票存入銀行，當時銀行職員建議，母親可將一半投資信託基金，餘下一半存入定期存款戶口，她依言照做。

過世近17年　定期存款不知所蹤

楊男稱「有關定期存款存入我和母親的聯名戶頭，不過存摺一直由母親保管」，他因而忘記這筆款項。母親2008年5月19日逝世，如今過了接近17年，楊男最近才記起這筆款項，於是向銀行查詢，按照規定，該筆錢理應被納入「無人認領款項」，但目前直接消失。

楊男在美里區前國會議員的陪同下，前往警局報案，希望警方調查討回款項。

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文章授權轉載自《香港01》

銀行 母親 馬來西亞

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