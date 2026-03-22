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日本大阪相繼有鹿出沒 部分從奈良公園翻山而來

中央社／ 東京22日綜合外電報導

日本大阪府市區最近相繼有鹿出沒，像是大阪市都島區的舊淀川沿岸的一座公園今天上午就出現一頭鹿，疑似從奈良公園跨越生駒山而來。其他案例的鹿，則確定來自奈良公園。

朝日放送電視台（ABC）報導，大阪市政府呼籲附近民眾不要餵食，並指出這座公園東側的鶴見區與城東區等地，本月21日與22日也相繼出現鹿。這座公園距離鬧區約2公里。

而出沒的鹿可能是來自奈良公園，市府相關業務負責人表示，「由於是野生動物，不會派人捕獲，只能守護著牠們」。

關西電視台報導，奈良公園的鹿被列為「國家天然紀念物」，由行政單位主導保護與管理這些鹿。這些鹿常向遊客討要鹿餅的模樣已成為奈良常見的景象，但牠們最近常被目擊出現在公園以外的地方。

關西電視台的團隊本月中旬前往距離JR奈良站以西2公里的住宅區，發現有2頭鹿在空地現蹤。這片空地的地主表示，「牠們大約在3週前現身，我住在這邊逾50年，這還是頭一次遇到這種事情，感到相當驚訝」。專家指出，這兩頭鹿的鹿角有被人類修剪過的痕跡，推測來自奈良市的奈良公園。

採訪團隊後來又取得更驚人的影像：有人本月10日上午7時左右在奈良市帝塚山地區的住宅區，拍到6頭鹿大搖大擺地走在車道上，迫使公車停下來讓牠們路過。而這個地區距離奈良公園超過10公里，距離遙遠。

另外，東大阪市石切地區也出現目擊鹿的案例。當地行政單位指出，「生駒山本來沒有野生鹿」，因此極有可能是從奈良公園來的鹿。

關西電視台後來一路循著鹿的蹤跡，往奈良縣生駒市移動，當地一間麵包店的店員回憶，日前有一名工讀生在結帳時，看到有6頭鹿成群結隊穿越車道，而且還有影片為證。

「奈良鹿愛護會」（下稱愛護會）負責保護與管理奈良公園的鹿，愛護會副會長中西康博看到上述影片後，馬上斷言「這些鹿先前待在奈良公園內沒錯」。

中西分析，「奈良公園對鹿而言是最安全的地方，所以基本上沒有鹿會自願離開公園。不過，依目前草地和橡實的狀況，已經不足以提供足夠食物給鹿群。因為鹿過於密集，被排擠的鹿增加了。」

2025年奈良公園的鹿多達1465頭，除了創下新高之外，也比2024年多了140頭。而這些鹿增加的原因是觀光客會拿鹿餅之外的食物餵鹿，使餓死的鹿減少許多。不過鹿的數量大增也使管理變得相當困難。

中西表示，「鹿跑到很遠的地方，就超出我們的管轄範圍。但牠們仍是天然紀念物，在奈良市內，我們沒有許可的狀況下，不能隨意保護或管理。希望雙方能在現有狀態下維持平衡。」

換言之，這些鹿若跑到大阪後，愛護會也幾乎無法出手管理。

野生動物 公園

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