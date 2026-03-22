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義大利山區雪崩 2滑雪客喪命、5人受傷

中央社／ 羅馬21日綜合外電報導

義大利山區救援單位表示，義大利阿爾卑斯山（Italian Alps）特倫蒂諾-上阿第杰（Trentino Alto Adige）山區今天發生雪崩，造成2名滑雪客喪命、5人受傷。

法新社報導，發言人指出，救援中心於中午時分接獲通報，約有10多名滑雪客遭遇雪崩。

他表示「已出動6架直升機」趕赴現場，並通知附近醫院待命。數十名救難人員、消防員與執法人員也投入搜救行動。

雪崩發生時，山坡上共有25名滑雪客，所幸大多數人都躲過了雪、岩石和冰塊崩落的衝擊。

就在幾天前，同一地區也曾發生雪崩，造成一名波蘭男子喪生。

根據當天發布的警報，該地區雪崩風險介於低至中等之間。

義大利 發言人

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