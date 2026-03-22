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台首篇國際物理論文作者 德學者克洛爾120年冥誕

中央社／ 柏林21日專電

德國在台協會紀念台大物理系榮譽教授克洛爾（Wolfgang Kroll）3月21日冥誕120週年。克洛爾因反納粹流亡台灣，1948年起在台大物理系任教，其論文曾被國際物理學學術刊物採用，為台灣第一篇登上國際刊物的物理論文，為台灣物理學與核子研究打開國際大門。

德國在台協會今天在社群帳號發表貼文，指出台灣第一篇登上國際期刊的物理論文，來自德國物理學家克洛爾。克洛爾在台任教超過30年，培育首批物理與半導體產業人才，留下橫跨德台的學術傳奇。

1906年生於德國北部的克洛爾，師承諾貝爾物理學獎得主海森堡（Werner Heisenberg），專攻量子力學。1930年代納粹政權上台後，德國學術環境劇變，他選擇離開家鄉，先赴日本發展，1941年轉至台北。

根據中央研究院歷史語言研究所文獻「克洛爾與台大物理系：一位德國教授在台灣」，克洛爾初到台灣時在台北帝國大學講課，戰後他協助台大物理系成立，並在該系任教至1976年退休。

克洛爾不諳中文，主要以英語及日文授課，在資源匱乏的年代，仍持續進行研究與教學，當時多數課程仍以實驗與應用為主，克洛爾引入德國嚴謹的理論訓練，為台灣物理學發展奠定重要發展基礎。

去年逝世的核子物理學家許雲基為克洛爾學生，他曾在一則訪談中回憶，「克洛爾常獨自在位於新生南路崛江單身宿舍裡從事研究，榻榻米上到處丟滿了計算紙，要把紙張撥開才有地方坐。」

他的研究領域主要集中於量子力學與固態物理，特別關注電子結構與數學物理問題，在1970年代前，是全台灣唯一擁有理論物理博士學位的專任教授。

克洛爾延續海森堡學派傳統，長期投入理論模型建構，根據文獻，其論文曾被國際物理學學術刊物採用，為台灣第一篇登上國際刊物的物理論文，為台灣物理學與核子研究打開國際大門。

退休後，克洛爾並未返德，而是繼續居住在台北。值得一提的是，文獻指出，他培養的學生多數選擇出國發展，留在台灣者不到一成，映照出當時台灣物理學術人才外流的時代背景。

晚年的他生活簡樸，直到1992年過世前，克洛爾都住在新生南路的宿舍，鮮少社交，陪伴他的，除了幾隻禽鳥，便是偶爾前來探望的學生與友人。

納粹 論文 德國

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