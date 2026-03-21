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布魯塞爾爆炸案將滿10年 地鐵站百人手牽手悼念

中央社／ 布魯塞爾21日專電

布魯塞爾爆炸案即將屆滿10週年，21日上午在事發地馬爾比克（Maelbeek）地鐵站舉行一場紀念活動，百餘名民眾以手牽手方式串起人鏈，表達懷抱希望與團結，並哀悼罹難者。

2016年3月22日，布魯塞爾札范登（Zaventem）機場與馬爾比克地鐵站發生連環爆炸案，造成重大死傷。

在爆炸案10週年前夕，一場由布魯塞爾市際交通公司（STIB-MIVB）籌備，名為「希望之鏈」的活動在馬爾比克地鐵站舉行，號召爆炸案受害者及其家屬，以及曾經參與救難、醫護、調查、重建等工作的各方人員與一般市民，以牽手串起人鏈的方式，共同悼念罹難者，同時表達懷抱希望與團結。

上午的活動超過百人參與，軍人、救難與消防隊員、警察穿著制服現身於隊伍之中。不少參與活動的民眾則是選擇穿著白色或素色的服裝。

帶著兒子一同參與活動的李奧納多告訴中央社記者，發生爆炸案當天，與妻子原本會搭上出事的列車。但由於當天稍早機場發生了爆炸，他與妻子最終打消了搭地鐵的念頭，因而逃過一劫。

他回憶，當時確實感到很害怕，但隨後也對布魯塞爾民眾的反應留下深刻印象，因為大家聚在一起傳遞希望、團結與和平的訊息。

10年之後回顧這起事件，李奧納多說，布魯塞爾是一個能夠接受並匯聚許多不同文化、語言和生活方式的地方。不應恐懼，而是團結並接受差異，試著用更好的方式理解他人

不少布魯塞爾的政界、法界人士也參與了這場悼念活動。

曾經參與調查爆炸案的布魯塞爾檢察總長范李伍（Frederic van Leeuw）接受中央社記者訪問時表示，在調查的過程中被受害者們觸動，因為從爆炸發生的那一刻開始，他們在往後的歲月中必須與那樣的經歷共存。

他說，10年前發生爆炸案的時候，讓布魯塞爾的人們發現了自己是多麼脆弱。同時也讓人感受到，當在「共同生活」這件事情上做得不夠時，會面臨什麼樣的情況。必須不斷自問，這樣的仇恨是從何而來，不能就此翻過這一章。

范李伍提到，他認為對此唯一的答案就是團結一致，共同努力，實現更好的社會，讓眾人能更好的一起生活。

爆炸 布魯塞爾

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