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南韓大田汽車工廠惡火噬14人、60輕重傷 公司執行長致歉：全力配合調查

中央社／ 首爾21日綜合外電報導
南韓消防當局今天表示，中部大田市一家汽車零件工廠昨天發生的火災造成14人罹難、25人重傷、35人輕傷。 新華社
南韓消防當局今天表示，中部大田市一家汽車零件工廠昨天發生的火災造成14人罹難、25人重傷、35人輕傷。 新華社

南韓消防當局今天表示，中部大田市一家汽車零件工廠昨天發生的火災造成14人罹難、25人重傷、35人輕傷。

路透社報導，行政安全部指出，這場火災於當地時間昨天午餐時間發生後，晚間11時48分才被控制。

他們表示，該工廠隸屬於一家生產引擎汽門的公司所有，該公司是現代汽車（Hyundai Motor）、起亞汽車（Kia Motors）等車廠的供應商。

根據公司網站聲明，其執行長為這起事件道歉，表示公司將全力配合有關單位調查，檢討安全系統、進行檢查，並且迅速採取各項必要措施防止類似事件再次發生。

總統李在明下令動用所有可用資源因應這起火災並且搶救生命，政府發布國家消防動員令。

消防當局指出，罹難者分別有一人在一樓、4人在二樓、9人在三樓發現。

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