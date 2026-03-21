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夏威夷暴雨沖垮房屋「百年水壩恐潰堤」 5000多人緊急撤離

中央社／ 檀香山20日綜合外電報導
暴雨引發泥濘洪水淹沒街道，不僅沖垮房屋基座還吞沒車輛。 示意圖／AI生成
暴雨引發泥濘洪水淹沒街道，不僅沖垮房屋基座還吞沒車輛。 示意圖／AI生成

暴雨引發泥濘洪水淹沒街道，不僅沖垮房屋基座還吞沒車輛。由於官員警告一座擁有120年歷史的水壩可能潰堤，檀香山北部城鎮已對數千名居民發布疏散令。

美聯社報導，夏威夷歐胡島（Oahu）北岸響起緊急警報，水位上升重創這個世界知名的衝浪聖地。檀香山官員今天上午警告居民，位於瓦希阿瓦（Wahiawa）水壩下游的地區需立即撤離，並指出這座長期存在結構脆弱問題的水壩「有即將潰提的風險」。

檀香山市府發言人表示，目前尚無人員傷亡的即時報告，但已有部分房屋被沖走。救援人員正以空中與水路搜尋受困民眾，但他指出，由於有人操控私人無人機拍攝洪水畫面，使救援行動受到干擾。

檀香山市長布蘭賈迪（Rick Blangiardi）今天下午在記者會上表示，已有數十戶甚至數百戶民宅受損，但官員目前尚無法全面評估災情規模。目前約有5500名人收到撤離令。

檀香山市政府和營地人員表示，國民兵與檀香山消防局已透過空運，救出位於歐胡島西岸基歐聖母營地（Our Lady of Kea’au）參加春假活動的72名兒童及成人。市長表示，營地雖位於高地，但當局不希望將他們留在原地。

房屋 洪水 暴雨 夏威夷

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