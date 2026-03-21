南韓大田汽車零件廠大火 增至10死59傷4失聯

韓國中部大田市一座汽車零件工廠昨天發生大火，有關當局今天告訴媒體，火災造成10人喪生、59人受傷，其中25人傷勢嚴重，救援人員持續搜尋4名失聯者。

這起火災發生於昨天下午1時17分左右，內政部負責火災等災難事務的官員告訴法新社：「截至今天清晨5時，我們已知有10人喪生、25人傷勢嚴重，還有4人下落不明。」他還說另有34人受傷，但傷勢不嚴重。

根據韓聯社報導，火警發生時，工廠內共有170名員工。報導說，其中1具遺體在2樓發現，其餘則在3樓。

由於擔心廠房倒塌，消防員當時無法立即進入工廠。建築內還存放有200公斤的鈉，若處理不當可能引發爆炸。

韓國總統府表示，總統李在明指示相關單位動員所有可用資源，包括人力與裝備投入救援行動。

官方尚未說明起火原因。

美聯社報導，現場影像與照片顯示，濃密灰色煙霧自工廠湧出，一些員工甚至從建築物縱身跳下。

大田市大德區消防局長表示，目前尚不清楚起火原因，但火勢似乎蔓延迅速，目擊者通報有爆炸聲。消防員聚焦在防止火勢波及鄰近設施，並移除現場的化學品。

根據消防局長說法，有些人從樓上跳下逃生時受傷，有些人則因吸入濃煙嗆傷。