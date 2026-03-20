法媒：慢跑App洩行蹤 法國航艦戴高樂號位置曝光

法國媒體報導，一名法國海軍士兵透過應用程式（App）記錄自己的慢跑過程，意外暴露法國主力航空母艦「戴高樂號」的確切位置。

法新社報導，在美國和以色列聯手襲擊伊朗，導致中東戰爭爆發後，法國3月初隨即將航艦戴高樂號（Charles de Gaulle）及數艘巡防艦部署至地中海。

這艘航艦自本月9日起在地中海東部停留，這是法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）所謂「純防禦性」部署的一環，目的為在這場衝突中支持法國盟友。

法國「世界報」（Le Monde）報導，根據這名海軍士兵在健身應用程式Strava的公開資料，他13日在一艘位於賽普勒斯西北方海域、正在航行的船艦上繞圈慢跑。衛星影像顯示，當時戴高樂號位於附近水域。

Strava的資料也指出，此人2月底自瑞典馬爾默（Malmo）過橋至丹麥首都哥本哈根跑步，當時戴高樂號就停泊在馬爾默。

法國軍方告訴法新社，若報導屬實，將採取適當措施；海軍人員經常被提醒使用這類應用程式可能造成安全漏洞的風險。

Strava的個人檔案過去也曾洩露敏感資訊。世界報2024年報導，馬克宏、時任美國總統拜登（JoeBiden）與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）的隨扈陪同他們出訪時，就因使用Strava而不慎洩露其行蹤資訊。

Strava地圖2018年還曝光美國與盟軍人員在伊拉克、敘利亞及阿富汗的所在位置。