快訊

川普沒耐心了？考慮占領哈格島逼伊朗開放荷莫茲海峽 關鍵時程曝光

5歲女童割扁桃腺後口鼻噴血亡 母淚控醫院隱瞞「切斷動脈」

中東戰火衝擊 油價凍漲若逾臨界值怎麼辦？卓榮泰提3解方

聽新聞
0:00 / 0:00

法媒：慢跑App洩行蹤 法國航艦戴高樂號位置曝光

中央社／ 巴黎20日綜合外電報導

法國媒體報導，一名法國海軍士兵透過應用程式（App）記錄自己的慢跑過程，意外暴露法國主力航空母艦「戴高樂號」的確切位置。

法新社報導，在美國和以色列聯手襲擊伊朗，導致中東戰爭爆發後，法國3月初隨即將航艦戴高樂號（Charles de Gaulle）及數艘巡防艦部署至地中海。

這艘航艦自本月9日起在地中海東部停留，這是法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）所謂「純防禦性」部署的一環，目的為在這場衝突中支持法國盟友。

法國「世界報」（Le Monde）報導，根據這名海軍士兵在健身應用程式Strava的公開資料，他13日在一艘位於賽普勒斯西北方海域、正在航行的船艦上繞圈慢跑。衛星影像顯示，當時戴高樂號位於附近水域。

Strava的資料也指出，此人2月底自瑞典馬爾默（Malmo）過橋至丹麥首都哥本哈根跑步，當時戴高樂號就停泊在馬爾默。

法國軍方告訴法新社，若報導屬實，將採取適當措施；海軍人員經常被提醒使用這類應用程式可能造成安全漏洞的風險。

Strava的個人檔案過去也曾洩露敏感資訊。世界報2024年報導，馬克宏、時任美國總統拜登（JoeBiden）與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）的隨扈陪同他們出訪時，就因使用Strava而不慎洩露其行蹤資訊。

Strava地圖2018年還曝光美國與盟軍人員在伊拉克、敘利亞及阿富汗的所在位置。

以色列 航空母艦 法國 伊朗 資安

延伸閱讀

美7盟國發聲 願助確保荷莫茲海峽航行安全 伊朗擬再強化控制

中東戰爭第20天》川普要以軍停襲伊朗能源 最新發展一次看

怕川普突襲格陵蘭！丹麥曝戰備計畫 擬炸跑道防美軍機降落

美威脅格陵蘭北約內部分歧 媒體：丹麥改變結盟策略

相關新聞

南韓大田汽車工廠火災控制80%火勢 仍難進入搜救、14人下落不明

南韓大田廣域市的一間汽車零件製造工廠今天下午發生大型火災，更新至晚間6時共有55人輕重傷，仍有14人下落不明，雖已控制住...

不會拒絕的老好人易累積壓力 心理學家：這些特質是討好型人格

許多老好人長期習慣壓抑自身需求，只為討身邊人歡心，最後讓自己身心俱疲卻渾然不覺。其實這些可能就是「討好型人格」的特質，一名心理師分享幾項討好型人格常見的特質與應對方式，希望能幫助有這類特質的人走出惡性循環。

滅火困難…南韓大田汽車廠惡火53傷 存放200公斤鈉恐釀爆炸

南韓大田廣域市的一間汽車零件製造工廠今天下午發生大型火災，截至下午3時30分，發現24人重傷、29人輕傷、14人失聯，且...

NASA登月火箭重返發射台 為阿提米絲2號載人任務暖身

美國國家航空暨太空總署（NASA）在完成必要的維修後，今天開始將巨大的太空發射系統（SLS）火箭與獵戶座太空船運回佛州發...

挪威王儲妃稱遭艾普斯坦操縱 專訪強調兩人只是朋友

挪威王儲妃梅特瑪莉在今天播出的專訪中，試圖解釋她與美國已故性犯罪富豪艾普斯坦之間只是朋友關係，並稱自己遭到艾普斯坦「操縱...

影／南韓汽車零件工廠大火釀50人輕重傷 下令「全國消防動員」

南韓大田大德區文平洞一間汽車零件製造工廠，於當地時間20日下午1時17分左右發生火災，消防廳於約半小時後發布國家消防動員令。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。