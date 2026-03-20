滅火困難…南韓大田汽車廠惡火53傷 存放200公斤鈉恐釀爆炸

南韓大田廣域市的一間汽車零件製造工廠今天下午發生大型火災，截至下午3時30分，發現24人重傷、29人輕傷、14人失聯，且因工廠內有多達200公斤的鈉，接觸水就有可能爆炸導致滅火困難。

根據韓聯社報導，下午1時17分左右，位於大田大德區文平洞的汽車零件製造工廠發生火災，消防廳在接獲通報9分鐘後發布第一階段應對，14分鐘後升級為第二階段，並因擔心出現大量人員傷亡，於下午1時53分發布國家消防動員令。

消防當局已投入約90台設備、200多名人力，並動用直升機進行滅火作業。截至下午3時30分，傷亡情況為重傷24人、輕傷29人，多數傷者是因吸入有毒氣體或從建築物墜落而受傷。火災發生時工廠內共有170名員工，目前有14人處於失聯狀態。

消防當局表示，由於這座工廠為組合式建築，燃燒擴散速度快，加上有倒塌風險難以進入內部，導致滅火困難，目前正防止火勢擴大。消防當局也強調，待火勢撲滅後，將調查建物內失蹤者情況、整體損失規模及詳細起火原因。

大田大德消防署表示，特別是工廠內存放的200公斤鈉，成為阻礙滅火一大因素，「鈉一旦接觸到水就有爆炸風險，導致滅火困難，正全力阻止火勢蔓延至鈉的存放區域」。

報導指出，作為可燃金屬的鈉，一旦與水接觸，極可能引發劇烈爆炸。又石大學消防防災學系教授孔夏成（音譯）表示，鈉與水反應會產生氫氣，爆炸風險極高，「約200公斤的鈉，威力足以摧毀一整層樓」。