快訊

聯手掐住全球航運咽喉？葉門「青年運動」助拳伊朗 傳鎖定紅海曼德海峽

美超微涉走私！吹風機取下標籤改貼 美揭洗產地晶片赴陸手法

聽新聞
0:00 / 0:00

滅火困難…南韓大田汽車廠惡火53傷 存放200公斤鈉恐釀爆炸

中央社／ 首爾20日專電
南韓大田廣域市的一間汽車零件製造工廠今天下午發生大型火災，截至下午3時30分，發現24人重傷、29人輕傷、14人失聯，且因工廠內有多達200公斤的鈉，接觸水就有可能爆炸導致滅火困難。 新華社
南韓大田廣域市的一間汽車零件製造工廠今天下午發生大型火災，截至下午3時30分，發現24人重傷、29人輕傷、14人失聯，且因工廠內有多達200公斤的鈉，接觸水就有可能爆炸導致滅火困難。 新華社

南韓大田廣域市的一間汽車零件製造工廠今天下午發生大型火災，截至下午3時30分，發現24人重傷、29人輕傷、14人失聯，且因工廠內有多達200公斤的鈉，接觸水就有可能爆炸導致滅火困難。

根據韓聯社報導，下午1時17分左右，位於大田大德區文平洞的汽車零件製造工廠發生火災，消防廳在接獲通報9分鐘後發布第一階段應對，14分鐘後升級為第二階段，並因擔心出現大量人員傷亡，於下午1時53分發布國家消防動員令。

消防當局已投入約90台設備、200多名人力，並動用直升機進行滅火作業。截至下午3時30分，傷亡情況為重傷24人、輕傷29人，多數傷者是因吸入有毒氣體或從建築物墜落而受傷。火災發生時工廠內共有170名員工，目前有14人處於失聯狀態。

消防當局表示，由於這座工廠為組合式建築，燃燒擴散速度快，加上有倒塌風險難以進入內部，導致滅火困難，目前正防止火勢擴大。消防當局也強調，待火勢撲滅後，將調查建物內失蹤者情況、整體損失規模及詳細起火原因。

大田大德消防署表示，特別是工廠內存放的200公斤鈉，成為阻礙滅火一大因素，「鈉一旦接觸到水就有爆炸風險，導致滅火困難，正全力阻止火勢蔓延至鈉的存放區域」。

報導指出，作為可燃金屬的鈉，一旦與水接觸，極可能引發劇烈爆炸。又石大學消防防災學系教授孔夏成（音譯）表示，鈉與水反應會產生氫氣，爆炸風險極高，「約200公斤的鈉，威力足以摧毀一整層樓」。

編輯推薦

火災 韓國 汽車零件

延伸閱讀

波斯灣國家遭無人機與飛彈攻擊 科威特煉油廠失火

影／苗栗頭份4層樓透天厝暗夜火警 4人吸入濃煙身體不適送醫觀察

影／南韓汽車零件工廠大火釀50人輕重傷 下令「全國消防動員」

香港宏福苑火災獨立委員會舉行首輪聽證會 居民代表盼找到真兇

相關新聞

不會拒絕的老好人易累積壓力 心理學家：這些特質是討好型人格

許多老好人長期習慣壓抑自身需求，只為討身邊人歡心，最後讓自己身心俱疲卻渾然不覺。其實這些可能就是「討好型人格」的特質，一名心理師分享幾項討好型人格常見的特質與應對方式，希望能幫助有這類特質的人走出惡性循環。

滅火困難…南韓大田汽車廠惡火53傷 存放200公斤鈉恐釀爆炸

南韓大田廣域市的一間汽車零件製造工廠今天下午發生大型火災，截至下午3時30分，發現24人重傷、29人輕傷、14人失聯，且...

NASA登月火箭重返發射台 為阿提米絲2號載人任務暖身

美國國家航空暨太空總署（NASA）在完成必要的維修後，今天開始將巨大的太空發射系統（SLS）火箭與獵戶座太空船運回佛州發...

挪威王儲妃稱遭艾普斯坦操縱 專訪強調兩人只是朋友

挪威王儲妃梅特瑪莉在今天播出的專訪中，試圖解釋她與美國已故性犯罪富豪艾普斯坦之間只是朋友關係，並稱自己遭到艾普斯坦「操縱...

影／南韓汽車零件工廠大火釀50人輕重傷 下令「全國消防動員」

南韓大田大德區文平洞一間汽車零件製造工廠，於當地時間20日下午1時17分左右發生火災，消防廳於約半小時後發布國家消防動員令。

機票不退款？安檢排隊錯過航班 某些情況可能給代金券

近來由於部分政府停擺，聯邦運輸安全管理局(TSA)工作人員無法領取工資，機場安檢隊伍愈來愈長，許多人要排隊一個小時以上，可能錯過班機；雖然是外力使然，專家說，別指望因安檢排隊太久而拿到機票退款。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。