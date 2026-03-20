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台式夜市結合布里斯本科學節 蝙蝠祭思辨生態危機

中央社／ 雪梨20日專電

今年布里斯本世界科學節可說是充滿台灣特色，主打節目包括台灣藝術家顧廣毅與英國藝術家強生（Robert Johnson）共同創作的「蝙蝠祭」，透過台灣夜市氛圍導引出「跨物種資源運用」與「韌性飲食方案」的科學思維。

隨著台灣文化部的支持，以及駐雪梨辦事處文化組與昆士蘭博物館（Queensland Museum）合作，2026年布里斯本世界科學節（World Science Festival Brisbane,WSFB）於19日開幕晚會上推出兩場「蝙蝠祭」（BatNight Market）演出。

歷時75分鐘的「蝙蝠祭」演出過程中，觀眾被帶往一個蝙蝠已絕種的世界，觀眾得以體驗當生態系統失去關鍵物種而崩潰時，人類將要如何透過「跨物種資源運用」與「韌性飲食方案」應對挑戰。

「蝙蝠祭」的另一個巧妙之處在於，顧廣毅與強生將「夜市文化」翻轉，搖身一變成為一個反思全球生態危機、氣候變遷與糧食技術的未來實驗場。

現場打造出台灣夜市氛圍，藉著堆疊的啤酒箱、攤位價目表，到表演者化身攤主，觀眾感受此起彼落的叫賣聲；昆士蘭博物館4樓現場被轉化為集結視覺、聽覺與味蕾的感官盛宴。

昆士蘭美術館暨現代藝術館（Queensland Art GalleryGallery of Modern Art）策展人納格什（TarunNagesh）稱讚「蝙蝠祭」的表演形式新穎且充滿趣味；他說：「週末還會帶家人一同前來體驗。」

顧廣毅表示，「蝙蝠祭」團隊特別與布里斯本當地演員及蝙蝠研究者跨域合作，藉此掌握了許多在地蝙蝠物種及活動特性，為創作注入地方元素。他強調，「蝙蝠祭」於不同城市巡演時並非單純複製，而是不斷與各地藝術工作者及科學研究者建立新的連結。

顧廣毅說：「每到一個城市，都會產生不同的創作化學反應，這也是作品得以持續發展的重要動力。」

昆士蘭博物館執行長葛瑞絲（Renai Grace）在科學節開幕致詞中除了特別提到「蝙蝠祭」，也就台灣文化部及駐雪梨辦事處文化組的支持表示感謝。

另外，駐布里斯本辦事處處長范厚祿也到現場向藝術團隊致意，肯定此次跨國文化合作在科技藝術領域的卓越成果。

「蝙蝠祭」於布里斯本世界科學節的演出將於29日結束。

夜市 藝術家 生態

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