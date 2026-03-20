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挪威王儲妃稱遭艾普斯坦操縱 專訪強調兩人只是朋友
挪威王儲妃梅特瑪莉在今天播出的專訪中，試圖解釋她與美國已故性犯罪富豪艾普斯坦之間只是朋友關係，並稱自己遭到艾普斯坦「操縱」。
法新社報導，出身平民的梅特瑪莉（Mette-Marit）2001年與挪威王儲哈康（Haakon）結婚，她的名字出現在美國司法部今年稍早公布的新一批艾普斯坦（Jeffrey Epstein）文件中。
這些檔案揭露兩人之間出乎意料的密切往來，也引發挪威社會質疑梅特瑪莉日後是否應成為王后。
她在約20分鐘的專訪中告訴挪威廣播公司（NRK）：「我當然希望自己不曾遇見他。」
梅特瑪莉說：「承認自己沒有更仔細檢視他的過去，以及承認我受到如此程度的操縱和欺騙，對我而言極為重要。」
她也試圖平息外界對她和艾普斯坦關係性質的揣測。艾普斯坦2008年因引誘未成年人賣淫而被定罪，並於2019年等待性販運審判期間過世。
梅特瑪莉指出：「那是一段友誼，他對我而言首先是一個朋友。但如果你問這段關係是否具有其他性質，答案是否定的。」
梅特瑪莉先前曾表示，她對與這位身敗名裂的金融家往來感到非常懊悔。
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