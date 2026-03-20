快訊

曾接種AZ疫苗…已故作家王浩一愛女確診漸凍症辭世 疾管署出面說明

認親現場？男子穿「長頸鹿裝混入」驚悚大翻車 網：求牠們心理陰影面積

台中地院內賞律師巴掌沒被逮…惡女又揚言殺人 檢方急逮捕聲押

聽新聞
0:00 / 0:00

挪威王儲妃稱遭艾普斯坦操縱 專訪強調兩人只是朋友

中央社／ 奧斯陸20日綜合外電報導
挪威王儲妃梅特瑪莉在今天播出的專訪中，試圖解釋她與美國已故性犯罪富豪艾普斯坦之間只是朋友關係，並稱自己遭到艾普斯坦「操縱」。 路透社
挪威王儲妃梅特瑪莉在今天播出的專訪中，試圖解釋她與美國已故性犯罪富豪艾普斯坦之間只是朋友關係，並稱自己遭到艾普斯坦「操縱」。 路透社

挪威王儲妃梅特瑪莉在今天播出的專訪中，試圖解釋她與美國已故性犯罪富豪艾普斯坦之間只是朋友關係，並稱自己遭到艾普斯坦「操縱」。

法新社報導，出身平民的梅特瑪莉（Mette-Marit）2001年與挪威王儲哈康（Haakon）結婚，她的名字出現在美國司法部今年稍早公布的新一批艾普斯坦（Jeffrey Epstein）文件中。

這些檔案揭露兩人之間出乎意料的密切往來，也引發挪威社會質疑梅特瑪莉日後是否應成為王后。

她在約20分鐘的專訪中告訴挪威廣播公司（NRK）：「我當然希望自己不曾遇見他。」

梅特瑪莉說：「承認自己沒有更仔細檢視他的過去，以及承認我受到如此程度的操縱和欺騙，對我而言極為重要。」

她也試圖平息外界對她和艾普斯坦關係性質的揣測。艾普斯坦2008年因引誘未成年人賣淫而被定罪，並於2019年等待性販運審判期間過世。

梅特瑪莉指出：「那是一段友誼，他對我而言首先是一個朋友。但如果你問這段關係是否具有其他性質，答案是否定的。」

梅特瑪莉先前曾表示，她對與這位身敗名裂的金融家往來感到非常懊悔。

朋友 美國 挪威

延伸閱讀

自願失明？她遭心理師囚禁「清潔劑滴眼睛」 改口揭恐怖操控

川普要求護航荷莫茲 高市當面說明「受憲法限制」珍珠港玩笑未接球

紐時揭美工運領袖連環性醜聞 人權鬥士淪性侵惡徒

男友床上脫口一句話讓她感受「超膚淺」秒冷掉 網友看法兩極

相關新聞

挪威王儲妃稱遭艾普斯坦操縱 專訪強調兩人只是朋友

挪威王儲妃梅特瑪莉在今天播出的專訪中，試圖解釋她與美國已故性犯罪富豪艾普斯坦之間只是朋友關係，並稱自己遭到艾普斯坦「操縱...

影／南韓汽車零件工廠大火釀50人輕重傷 下令「全國消防動員」

南韓大田大德區文平洞一間汽車零件製造工廠，於當地時間20日下午1時17分左右發生火災，消防廳於約半小時後發布國家消防動員令。

機票不退款？安檢排隊錯過航班 某些情況可能給代金券

近來由於部分政府停擺，聯邦運輸安全管理局(TSA)工作人員無法領取工資，機場安檢隊伍愈來愈長，許多人要排隊一個小時以上，可能錯過班機；雖然是外力使然，專家說，別指望因安檢排隊太久而拿到機票退款。

無薪可領… 同1天逾3成安檢員突請假 美3大機場排長龍

預算僵局未解，全美三座主要機場在同一天都發生超過三分之一運輸安全管理局(TSA)安檢人員請假的狀況。以休士頓威廉．霍比機場(William P. Hobby Airport)機場為例，17日有超過40.8%安檢員請假。TSA代理副局長史塔爾(Adam Stahl)對哥倫比亞廣播公司(CBS)表示，如果安檢員請假率繼續攀升，在某些情況下恐怕不得不關閉機場。

數十萬農作物遭猴群破壞 農民扮「工讀生黑熊」嚇退百隻潑猴

印度一處農區長年受到猴害影響，損失價值數十萬盧比的農作物，當地農民為了自救，決定採用最「土法煉鋼」的方式來趕猴，結果成效出奇的好。

隱身足壇的男同性戀：坎坷的出櫃歷史，如今足球場夠性別友善了嗎？

出生自英國的法薩努（Justin Fashanu）在1990年成為首位公開出櫃的男子職業足球運動員，他也是英國首位身價達百萬英鎊的非裔足球運動員。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。