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NASA登月火箭重返發射台 為阿提米絲2號載人任務暖身

中央社／ 佛州卡納維爾角19日綜合外電報導
美國國家航空暨太空總署（NASA）在完成必要的維修後，今天開始將巨大的太空發射系統（SLS）火箭與獵戶座太空船運回佛州發射台，為載人繞月任務做準備。 歐新社
美國國家航空暨太空總署（NASA）在完成必要的維修後，今天開始將巨大的太空發射系統（SLS）火箭與獵戶座太空船運回佛州發射台，為載人繞月任務做準備。 歐新社

美國國家航空暨太空總署（NASA）在完成必要的維修後，今天開始將巨大的太空發射系統（SLS）火箭與獵戶座太空船運回佛州發射台，為載人繞月任務做準備。

法新社報導，阿提米絲（Artemis）計畫工程師於美東時間晚間8時啟動這項耗時達12小時的移動作業。隨後，NASA將進行最後的準備，迎接4月1日開啟的下一個發射窗口。

巨大的橘白相間太空發射系統火箭與獵戶座太空船緩緩自佛羅里達州甘迺迪太空中心（Kennedy SpaceCenter）的載具組裝大樓（Vehicle Assembly Building）移出，小心翼翼地運送約6.5公里至39B發射台。

若測試結果令人滿意，最快將於4月初由3名美國太空人與1名加拿大太空人啟程前往月球，執行繞月飛行任務。這項任務預計歷時約10天，將是美國人再次踏上月球的重要一步。

這也是美國總統川普（Donald Trump）首任任期內宣布的目標。然而，這項雄心壯志屢遭延誤。NASA上個月底發現氦氣流量異常，決定將重達1100萬磅的阿提米絲2號（Artemis 2）火箭組裝體運回載具組裝大樓，以調查技術問題並進行必要維修。

這項決定直接導致原訂3月的發射計畫告吹。在此之前，NASA也曾遭遇液態氫洩漏等技術故障，導致先前所謂的「濕式演練」（wet dress rehearsal）被迫縮短。

NASA目前對這場半個多世紀以來首次載人繞月任務抱持樂觀態度，認為最快可於4月初升空。首個發射機會定於4月1日，之後幾天也還有發射機會。

與此同時，阿提米絲2號的太空人組員已於18日在休士頓進入隔離，為即將到來的歷史性旅程做好準備。

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