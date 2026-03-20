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影／南韓汽車零件工廠大火釀50人輕重傷 下令「全國消防動員」

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
南韓大田一間汽車零件工廠20日發生火災，現場竄出濃煙。路透
南韓大田一間汽車零件工廠20日發生火災，現場竄出濃煙。路透

南韓大田大德區文平洞一間汽車零件製造工廠，於當地時間20日下午1時17分左右發生火災，消防廳於約半小時後發布國家消防動員令。

連結：https://youtu.be/u4C8h9obKuU?si=H21Yq38GTyRLkt_b

韓聯社與南韓中央日報報導，消防廳在接獲報案9分鐘後發布第1階段應對，14分鐘後升級為第2階段，並因擔心出現大量人員傷亡，於下午1時53分發布國家消防動員令。目前已投入約70輛設備與約240名人力，持續進行滅火作業。

針對此次火災，國務總理金民錫指示，內政部與消防廳須動員所有可用設備與人力，全力進行人命救援與滅火；並要求大田廣域市、警察廳等相關機構採取交通管制與居民疏散等必要措施，防止發生二次事故，同時特別強調確保現場消防人員安全。

消防廳長金承龍亦緊急指示，將動員所有可用消防資源，以盡量減少人員傷亡，並全力投入人命救援及隊員安全管理。

忠清南道、忠清北道及世宗市消防本部已派出119救援隊與消防泵車等前往火災現場，無人消防機器人2台與大容量放水系統亦已出動。消防廳同時啟動應變對策小組，並派遣現場管理官。

截至下午2時30分，已確認35人重傷、15人輕傷，共50人受傷。由於仍可能有人在建築內失聯，外界也擔心傷亡人數可能進一步增加。消防當局表示，待火勢撲滅後，將進入建築內確認失聯人員，並調查詳細起火原因及損失情況。

火災 金民錫 消防人員

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