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華府櫻花綻放逾百年 日本再贈250棵慶美建國週年

中央社／ 華盛頓19日專電

為慶祝美國建國250週年，日本今年再贈送250顆櫻花樹，為華府櫻花季增添更多風采；美國總統川普透露，這些樹將種植於華盛頓紀念碑周邊，栽植工程已開始進行。事實上，華府最早櫻花樹就源於1912年來自日本的友誼贈禮。

川普（Donald Trump）今天先在白宮橢圓形辦公室會晤來訪的日本首相高市早苗，晚上在白宮宴請高市率領的訪團。這是高市自去年10月就任日本首相以來，首度造訪白宮。

川普致詞表示，華府櫻花綻放的意義非凡，逾百年來，這場粉、白交織的美景已成為華盛頓特區極具代表性的象徵，生動展現「世界上兩個最傑出國家之間珍貴的友誼」。

他說，很榮幸今年再次收到由日本贈送的250棵櫻花樹，為了慶賀美國建國250週年，這將提醒世人美國和日本之間永恆的連結。這些樹將種植於華盛頓紀念碑周邊地帶，栽植工作已開始進行。

高市透過翻譯表示，日本櫻花不僅捎來春天的氣息，更是日美友誼歷史的象徵，「我原本打算帶許多櫻花過來並親手交給你，唐納（川普名字），但可惜的是，由於檢疫措施非常嚴格，我無法這樣做」。

春天堪稱美國首都華府最美麗的季節，每年此時都會舉辦櫻花節，國家廣場（National Mall）、傑佛遜紀念堂（Jefferson Memorial）、潮汐湖（Tidal Basin）、東波多馬克公園（East Potomac Park）及華盛頓紀念碑（Washington Monument）的櫻花樹綻放，鋪成白、粉色花海，美不勝收。

今年櫻花節將於20日開跑，直到4月12日。除了賞櫻，活動亮點還包括太鼓表演及放風箏等。

根據美國國家公園管理局（National Park Service）網站資料，華府的櫻花種植起源於1912年日本贈送給美國的一份友誼禮物。如今櫻花已成大華府地區的象徵，華府市區與近郊隨處可見樹群，甚至不少大樓社區門口就有櫻花樹。

國家公園管理局指出，日本於1912年贈送約3000株苗木給美國，共有12個不同品種。當年，時任美國第一夫人海倫塔夫脫（Helen Herron Taft）和日本大使夫人一起在潮汐湖北岸種下2棵吉野櫻，隨後幾年，櫻花樹的種植工作持續進行。

首屆櫻花節於1935年由多個民間團體聯合發起，並在之後幾年發展成為華府年度盛事之一。

高市 川普 櫻花

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