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數十萬農作物遭猴群破壞 農民扮「工讀生黑熊」嚇退百隻潑猴

聯合新聞網／ 綜合報導
猴子示意圖。圖／ingimage
猴子示意圖。圖／ingimage

印度一處農區長年受到猴害影響，損失價值數十萬盧比的農作物，當地農民為了自救，決定採用最「土法煉鋼」的方式來趕猴，結果成效出奇的好。

根據《今日印度》報導，印度桑巴爾地區（Sambhal）農民飽受猴子侵害困擾，農民表示，當地有超過250隻猴子出沒，破壞價值數十萬盧比的農作物。

農民想盡辦法驅逐猴群，然而牠們數量龐大，傳統威懾辦法效果不彰，不堪其擾的農民決定採取最原始的方法：模仿大自然的掠食者來嚇走猴子。

他們穿上黑熊造型的服裝和面具，在田間巡邏，結果這招最土法煉鋼的方式效果極佳，猴群們一看到「熊」就立刻奔走逃竄。其中一名農民表示，這套服裝只要1600盧比（約新台幣550元），就可以保護數十萬盧比的莊稼，是非常划算且簡單的做法，引發其他村民效仿。

不過由於村裡的孩子看到「熊」不是驚慌逃跑，就是因為好玩而追逐「熊」，讓部分村民覺得不妥；也有人不滿就是因為當地政府的無作為，才讓他們必須自己想辦法處理猴害。

猴子 黑熊 農民 印度

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