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羅馬神廟遺址聖母堂、修道院 見證伽利略受審歷史

中央社／ 羅馬19日專電

羅馬市中心有座特別的天主教聖殿「神廟遺址聖母堂」，因蓋在古羅馬女神米涅瓦神廟遺址得名。教堂除藏有大師貝尼尼、米開朗基羅作品，也是知名歷史事件發生地，17世紀科學家伽利略曾在與教堂連通的修道院遭審判為異端。

神廟遺址聖母堂（Basilica di Santa Maria sopraMinerva）的義大利文直譯名稱是「米涅瓦上的聖母堂」，米涅瓦（Minerva）在古羅馬是掌管智慧、戰略、藝術的女神，經常被類比為希臘女神雅典娜。中央社等外媒記者應邀參訪教堂，以及目前未向遊客開放的修道院。

道明會修士尤寇內（Daniele Eucone）在導覽中表示，「教堂名稱是聖母堂建在米涅瓦神廟之上，象徵基督信仰開始取代異教崇拜。」這座教堂最初規模較小，在13世紀由道明會擴建，目前是羅馬唯一內部保有原始哥德式建築的教堂。

神廟遺址聖母堂前方，有一隻小象背著埃及方尖碑的雕像，據傳小象是藝術大師貝尼尼（Gian LorenzoBernini）的作品，或可能是貝尼尼的助手依據其設計所做。

教堂內朝聖重點，是安葬著天主教中世紀最有名的女性聖師「西恩納的聖加大利納」（Catherine ofSiena），她著名貢獻是結束「亞維農之囚」，成功促成教宗額我略十一世（Pope Gregory XI）將教廷從法國亞維農遷回羅馬。

教堂內重要藝術作品收藏，包括文藝復興大師米開朗基羅的大理石雕塑「救世主基督像」（Christ theRedeemer）。不過尤寇內表示，目前作品正在維修，最快預計今年暑期才會開放參觀。

另一看點是貝尼尼作品「馬利亞拉吉修女紀念碑」（The Funerary Monument of Maria Raggi），貝尼尼在此作品以黑色大理石象徵死亡是人類不可避免的命運，再以青銅十字架與天使，象徵信仰戰勝死亡。

緊鄰教堂的「裘代提修道院」（Chiostro Guidetti ）是天主教道明會在羅馬重要據點，修道院目前未對遊客開放，僅供特定團體申請導覽。

修道院內部最大亮點是極其精美的濕壁畫迴廊，描繪了玫瑰經奧蹟，以及13世紀重量級神學家阿奎諾（Tommaso d'Aquino）的生平，阿奎諾在天主教地位崇隆，19世紀被封為所有天主教教育機構的主保聖人，但丁「神曲」將阿奎諾放置在偉大思想家所屬的第四層天堂。

修道院另一個廣受歷史記載的事件，是1633年6月22日時， 被譽為「現代科學家之父」的伽利略，曾因支持「日心說」（Heliocentrism），違反教會以地球為中心的「地心說」，被視為異端在此修道院受審，並被迫簽署悔過書。

這項判決被視為科學界與天主教會一次重大決裂，直到1992年已故教宗若望保祿二世（Giovanni PaoloII）才正式為伽利略平反，承認當時判決錯誤。

羅馬 教堂

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