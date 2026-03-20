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芬蘭蟬聯最幸福國家

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

最新報告顯示，芬蘭連續第九年獲評為世界上最幸福的國家，台灣排在第26名，較2025年進步一名。報告並指出，重度使用社群媒體削弱許多國家年輕人的幸福感

這份研究由牛津大學幸福研究中心、蓋洛普民意測驗中心與聯合國永續發展解決方案網路，一起發布。

芬蘭連續第九年奪冠，在滿分10分的評比中獲得7.764分。

台灣以6.714分排名第26名，比去年的第27名進步1名，居東亞之首，優於新加坡（第36名）、日本（第61名）、中國大陸（第65名）、南韓（第67名）與香港（第90名）等。

幸福指數以三年平均數值為基礎，考量了六項因素，分別為人均國內生產毛額（GDP）、預期壽命、社會支持、人生選擇自由、慷慨程度以及對貪腐的看法。

北歐國家在幸福指數中名列前茅，冰島、丹麥、瑞典與挪威加入芬蘭行列，包辦今年前六名中的五個席次。哥斯大黎加排名第四，為首次躋身前五名，也是排名最高的拉美國家。

報告也強調社群媒體對人們的幸福感帶來「複雜」影響。相關因素包括花費在社群網站的時間、平台類型、使用方式，以及性別與社經地位等人口統計因素。

牛津大學經濟學教授暨幸福研究中心主任戴奈維（Jan-Emmanuel De Neve）表示：「重度使用社群媒體與幸福感顯著降低有關，但刻意不用社群媒體的人似乎也會錯過一些正面影響。」

幸福感 新加坡 聯合國

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