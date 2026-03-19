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非首次誤傷…南韓女童遊樂場「頸部中彈」送醫 疑軍方步槍訓練釀禍

香港01／ 撰文／林嘉敏 羅保熙
南韓東南部城市大邱3月16日下午有一名女童在遊樂場頸部中彈受傷。示意圖與新聞內容無關。圖/ingimage
南韓東南部城市大邱3月16日下午有一名女童在遊樂場頸部中彈受傷。示意圖與新聞內容無關。圖/ingimage

南韓軍方表示，南韓東南部城市大邱3月16日下午有一名女童頸部中彈受傷，軍方已暫停全國部分訓練，並展開調查。

綜合外媒報導，受傷女童事發時正在當地一個遊樂場玩耍，期間頸部下方被疑似子彈的物體擊中，送往醫院後證實無生命危險，現已出院休養。受傷女孩的身份尚未公開。

報導指，一支軍隊在距離該遊樂場約1.4公里的射擊場進行步槍訓練演習。

南韓陸軍公共關係辦公室主任裴錫鎮（Bae Seok jin）周二表示，軍方已展開調查以確定事故原因，並稱「事件發生後，軍隊已暫停單兵槍械訓練。」

這已非南韓軍方首次發生誤傷平民的意外。2020年，一名高爾夫球童在全羅南道的田野上，被附近軍事射擊場射出的流彈擊中後倒地，隨後須緊急接受手術。去年，兩架南韓戰機在與美軍進行聯合演習時，意外向村莊投下了8枚炸彈，造成近30人受傷。

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文章授權轉載自《香港01》

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