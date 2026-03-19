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油價飆漲生計受重創 菲律賓司機全國罷駛示威

中央社／ 馬尼拉19日專電
國際油價飆升衝擊菲律賓運輸業者生計，運輸團體與多個民間組織發起全國罷駛示威，要求政府取消燃料加值稅與消費稅，並批准調漲基本車資。歐新社
國際油價飆升衝擊菲律賓運輸業者生計，運輸團體與多個民間組織發起全國罷駛示威，要求政府取消燃料加值稅與消費稅，並批准調漲基本車資。歐新社

中東局勢升溫推升國際油價，持續衝擊菲律賓運輸業者生計。菲律賓運輸團體與多個民間組織今天發起全國罷駛示威，要求政府取消燃料加值稅與消費稅，並批准調漲基本車資

菲律賓「全國吉普尼司機及業者聯合會」（PISTON）估計，全國約有7萬名會員參與罷駛，另有來自不同運輸協會的司機響應。

吉普尼是菲國極為普遍的公共交通工具，外形像加長型的軍用吉普車。

示威者提出多項訴求，包括取消燃料加值稅（VAT）與消費稅，讓油價回降，並要求政府批准公共運輸工具全面調漲車資及全體勞工加薪。

PISTON主席佛羅蘭達（Mody Floranda）接受中央社訪問時表示，「石油產業自由化法」（OilDeregulation Law）實施近30年，已證明使政府失去對油價的有效調控能力，應予廢除。

他並呼籲政府取消燃料加值稅與消費稅，表示此舉可讓每公升油價立即下降大約17披索（約新台幣9元），有助減輕司機與民眾負擔，並穩定基本民生物價。

此次罷駛發生在總統小馬可仕（Ferdinand MarcosJr.）下令暫緩公共運輸車資調漲的隔日。

交通部原已批准吉普尼、公車及多元計程車調漲基本車資，但被小馬可仕昨晚臨時喊停。雖然如此，但政府已開始向大馬尼拉地區的三輪車司機發放每人5000披索（約新台幣2670元）的現金補助，不久後將擴及吉普尼車及多元計程車司機。

眾議員提尼奧（Antonio Tinio）則告訴中央社，由於油價上漲，吉普尼司機每天收入已減少多達7成，從過去約1000披索降至僅300披索，甚至更低，難以維持基本生活。

提尼奧認為，政府提供的一次性5000披索補助，遠不足以應對危機，「這筆金額甚至不足以加滿兩次油箱」。他主張應向在此波油價上漲中獲取暴利的石油公司加徵稅金，而非把負擔轉嫁給民眾。

吉普尼車多使用柴油為燃料，自中東衝突2月底升溫以來，菲律賓柴油價格已自當時的平均每公升不到60披索，飆漲到現在的110披索。

交通成本上升也波及一般民眾，部分傳統菜市攤販已悄悄調升蔬果與米價，其中米價1公斤漲幅高達15披索。

為因應開支增加，民眾各出奇招節省交通費。網路流傳影片顯示，在南部將軍市（General SantosCity），一名大學生因無力負擔三輪車車資，選擇騎馬往返宿舍與學校，另有學生改以乘坐牛車通勤，引發熱議。

勞工與運輸團體警告，若政府未能回應訴求，未來不排除發起進一步行動。

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