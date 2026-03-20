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不會拒絕的老好人易累積壓力 心理學家：這些特質是討好型人格

聯合新聞網／ 綜合報導
擁有討好特質的人可能會過度承擔他人責任。示意圖／ingimage
擁有討好特質的人可能會過度承擔他人責任。示意圖／ingimage

許多老好人長期習慣壓抑自身需求，只為討身邊人歡心，最後讓自己身心俱疲卻渾然不覺。其實這些可能就是「討好型人格」的特質，一名心理師分享幾項討好型人格常見的特質與應對方式，希望能幫助有這類特質的人走出惡性循環。

臨床心理師昆特（Marielle Quint）接受《每日郵報》（Daily Mail）採訪，分享了幾種「討好型人格」會有的特質。她表示，這類個案外表看起來可能都很正常，但實際上內心卻可能十分疲憊，總是默默承受壓力。

昆特說，習慣討好的人可能已經情緒低落，甚至對親近的人感到憤怒，卻不一定會表現出來。這些人通常在生活中扮演許多角色，要替同事分擔工作、配合伴侶，可能還要照顧年邁的父母。

她指出，「討好他人」常偽裝成「善良體貼」的樣子，但其實這是界線薄弱的表現。如果個案無法拒絕別人，就是在忽略自身需求，久而久之便會累積壓力與怨氣。

昆特也提出幾項具體建議，幫助有這類困擾的人停止討好。首先是練習直接說不，而且不用解釋理由，因為「『不』本身就是完整的句子了」。再來要減少下意識道歉，分辨自己是否過度承擔責任，列出「我不必做」的清單。除此之外，她也建議在答應新任務前，應審慎思考自己的處理能力，採取一進一出原則，才不會被太多待辦事項壓垮。

昆特說，討好型人格可能會過度追求完美，對自己非常嚴苛。但她也提醒，適時尋求協助、分擔責任，並非是軟弱，而是讓自己能持續生活下去的必要選擇。

討好型人格

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