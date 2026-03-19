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公道價8.8萬？日本租車遭控「車上留2刮痕」 網見照片驚：看不出傷在哪

聯合新聞網／ 綜合報導
日本一名網友分享，朋友向租車公司租車，不料還車後卻被業者控訴車身留有刮痕，更被索賠8.8萬日圓。示意圖／ingimage
日本一名網友分享，朋友向租車公司租車，不料還車後卻被業者控訴車身留有刮痕，更被索賠8.8萬日圓。示意圖／ingimage

外出租車可要留意各個細節，一不小心恐使荷包大失血。日本一名網友分享，朋友日前在某地區租車並歸還，不料事後業者竟稱「車上有飛石刮痕」，仔細瞧才發現擋風玻璃有相當細小的損傷，並為此被求償8.8萬日圓，讓他感到相當不可思議，更好奇這樣的求償金額是否合理。

日本網友KT日前在X發文詢問專業人士的意見，他分享，朋友在「NICONICO租車」租了一輛車，但歸還後卻被業者指出車身有2處「極小的飛石刮痕」，更被求償8.8萬日圓（約新台幣1.7萬元）。KT表示，雖然友人有投保，但因還車時未主動申報車損，因此被要求自費付款，讓他好奇詢問，「這種情況，我朋友真的有支付的義務嗎？」

KT也在文中貼上車損照片，從圖片可見，在近距離下，可以看到車上有兩個極微小、如同2個小點的傷痕，甚至若沒有人指著刮傷處，第一眼實在難以辨識出損傷位置在哪。照片也引起廣大網友回響，眾人留言發表看法，「看照片也看不出傷在哪裡」、「還車時應該都有確認過，我覺得不付錢也沒關係」、「最重要的是先確認租車公司的合約」。

KT接受日媒Sirabee採訪時補充說明，租車公司求償的8.8萬日圓，包含6.6萬日圓（約新台幣1.3萬元）的維修費及2萬日圓（約新台幣4017元）的營業損失補償，且友人已先支付維修費並拿到收據。KT認為該事件仍有可議空間，曾致電給NICONICO租車的總公司，對方卻回應「1個飛石傷痕屬1起事故，2個就是2起事故」、「發到社群媒體上也沒關係」，後續他才發文詢問眾人看法。

網路輿論越燒越旺，許多認為曾被業者敲竹槓的網友們，也紛紛貼出過去遭索賠的照片。對此，NICONICO租車17日在官方X發文道歉，「關於此次車輛刮傷索賠一事，造成許多人的擔憂，我們深表歉意」，並稱總公司正在確認詳情並進行調查，將會與門市及相關單位合作，妥善處理後續事宜。但截至19日晚間，仍未有進一步回應。

東洋經濟Online報導，NICONICO租車是日本平價租車連鎖品牌，全國約有1450家門市。與一般租車另設店面不同，平價租車通常是與加油站、鈑金店等合營，以中古車降低成本並提供較低價的服務。

報導提及，日本租車業者會在取車及還車時，店員會與顧客一起繞車檢查刮痕；並建議應用手機拍下車身細節，所有細小的刮痕都不要遺漏，若後續民眾返還時被刁難為新刮痕，才有反駁的依據。

日本 擋風玻璃

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