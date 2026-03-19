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曼谷部分加油站不到中午全售罄 蘇凡納布機場計程車恐逐步停駛

中央社／ 曼谷19日專電
曼谷蘇凡納布機場排班的計程車業者表示，由於司機擔心載客途中燃油耗盡且無法加油，將逐步減少載客。新華社
曼谷蘇凡納布機場排班的計程車業者表示，由於司機擔心載客途中燃油耗盡且無法加油，將逐步減少載客。新華社

泰國曼谷多家加油站近日出現缺油情況，並已衝擊機場計程車服務。在曼谷蘇凡納布機場排班的計程車業者表示，由於司機擔心載客途中燃油耗盡且無法加油，將逐步減少載客，呼籲政府儘速解決燃油供應問題。

泰國民族報（The Nation）今天報導，在曼谷蘇凡納布機場（Suvarnabhumi Airport）排班的計程車，特別是大型休旅車（SUV）與箱型車，恐因燃油短缺將暫停服務。

蘇凡納布機場計程車協會主席帕洛（Pallop Chayinthu）今天表示，目前實際營運的計程車數量已明顯減少，並呼籲政府介入解決燃油供應問題。他指出，司機擔心載客途中燃油耗盡且無法加油，將影響機場計程車服務。

目前該協會在機場約有5000至6000輛計程車會員，但現在實際提供服務的僅約2500輛。

據報導，帕洛表示，仍在營運的計程車可能需縮短或調整服務時間，例如僅在白天營運，原因是夜間更難加到油；同時也可能以短程載客為主。

他補充，當前計程車業者面臨的問題並非油價上漲，而是燃油短缺與加油困難，並呼籲政府介入協助。

中央社記者觀察，曼谷多家加油站最近出現燃油短缺情況，部分加油站不到中午，即貼出「所有油品售罄」公告。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，泰國官員今天坦承，儘管國內燃油儲備充足，但受持續的運輸問題及需求異常攀升影響，各地加油站仍出現供不應求情況。

泰國能源部能源業務司副司長武提塔（WutthitatTantivess）表示，能源部於15日至17日調查全國2649家加油站，其中1912家的部分油品已完全或幾乎售罄。

他指出，數據反映，過去兩週燃油供應配送緩慢，加上民眾擔憂中東衝突推升油價，導致需求異常增加。

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