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罕見3月強風豪雨侵襲巴基斯坦大城喀拉蚩 已奪18命
巴基斯坦商業大城、信德省首府喀拉蚩的市政與救援當局今天指出，強風和豪雨造成當地至少有18人死亡。
法新社報導，喀拉蚩（Karachi）昨天有一棟建物的牆壁倒塌，導致13人殞命，另有5人在該城市其它地方不幸喪生。
巴基斯坦中部旁遮普省（Punjab）在3月降雨為常見天氣現象，但位於東南部的信德省（Sindh）則較為罕見。
南亞地區季風氣候原本帶給當地農民重要的降雨，但氣候變遷使這些現象變得更加難以預測。
光是去年，巴基斯坦的季風降雨就造成超過1000人身亡。
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