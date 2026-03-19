台灣再生醫療國家隊首度赴日參展 6生技業亮相國際

台灣再生醫療產業首度以「國家隊」形式進軍國際舞台。台灣醫界聯盟基金會偕同宇越生醫、承寶生技、仲恩生醫、台微體（TLC）、昱星生技及亞家生技等6家企業，出席於神戶舉辦的2026日本再生醫療學會（JSRM）與國際細胞與基因治療學會（ISCT）聯合年會。

年會於19至21日舉行，6家企業向國際醫界、產業界與投資人展示台灣在細胞治療、基因與細胞療法、iPSC藥物篩選，以及自動化細胞製造等領域的整合實力。

台灣醫界聯盟基金會表示，這次參展象徵台灣再生醫療從單一技術走向系統化產業布局，逐步建立從研發、製程到臨床應用的再生醫療戰略鏈。6家企業各具亮點，涵蓋CAR-T細胞治療、神經退化性疾病治療、脂質奈米粒（LNP）技術、iPSC再生醫療，及符合PIC/S GMP規範的自動化細胞製造等關鍵領域。

台灣醫界聯盟基金會執行長林世嘉表示，這次赴日參展不僅是技術展示，更重要的是拓展國際合作機會。她指出，2026年適逢台灣「再生醫療法」與「再生醫療製劑條例」正式上路，象徵台灣再生醫療產業邁入制度化與產業化新階段。

她強調，台灣制度設計與日本監管模式高度相近，兼顧創新發展與安全管理；日本在再生醫療臨床應用與產業推進方面累積深厚經驗，台灣則在細胞治療研發、臨床試驗及製程能力上具備紮實基礎。隨著法規制度逐步完善，台日在再生醫療領域具備高度互補性，未來有望在臨床研究合作、技術交流與產業鏈整合等面向深化協作。

本屆年會聚焦五大趨勢，包括iPS細胞邁向器官再生、基因與細胞療法融合、AI與自動化製造、創新療法實用化，以及跨國法規與數據整合等，台灣展出內容與國際趨勢高度契合。

台灣醫界聯盟基金會表示，透過展覽、技術簡報與論壇，將提升台灣再生醫療國際能見度，並促進跨國合作與投資機會，為產業發展開啟新契機。