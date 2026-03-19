用過的更好？日二手網拍下「原味」禁令 網揪過去1暗黑亂象

二手網拍恐藏春色？3月是日本的畢業季，許多學生或家長也會趁這個時間，將用不到的制服、文具或教科書等放到網路上販售。然而，日前日本二手交易平台Mercari卻發文提醒，禁止上架標榜「原味」等性暗示的二手商品，消息曝光後即掀起網友討論。

日本二手交易平台Mercari（メルカリ）16日發出公告，提醒若上架的商品標榜「原味」，涉及以性為目的買賣二手物品的情況，將一律被平台禁止。Mercari指出，無論商品類別或名稱為何，平台一律禁止以下行為與刊登內容，包括以性暗示強調商品已使用過、令人聯想到「原味」的不當文字或照片及購買後的騷擾行為等。

Mercari表示，「將充滿回憶的物品傳承給下一位使用者，是件很美好的事情」，並呼籲部分販售物很可能被視為「原味」商品，提醒平台使用者應多加留意。此外，基於保護青少年及衛生考量，已使用過的學校泳衣、體育服、學生制服等皆被列為禁止上架的商品，而教科書、文具等商品若被認定涉及違規，也將面臨被刪除或限制權限等懲處。

過去就曾有日本網友分享二手網拍亂象，「國、高中女生穿到磨損的室內鞋，在Mercari價格飆漲」，女學生穿過的鞋子被以8888日圓（約新台幣1783元）到9999日圓（約新台幣2006元）不等的價格售出。發文者更指出，若商品照拍到學生的手，或是鞋子上有寫人名的話，二手拍賣價格很可能再更高，且部分商品未必是學生本人出售，而是家人代為販售。

J CAST NEW報導指出，日本於1990年代時，販售女學生二手制服與體育服的「原味店家」衍生不少社會問題，後續各地方政府推行青少年保護規範，並對販售已穿過的內衣設有規範與限制。