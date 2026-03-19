偷吃人妻風波影響法案審議 日本教育部長再次致歉

日本文部科學大臣（相當於教育部長）松本洋平去年10月就任前，曾與已婚女性外遇的風波已經影響國會審議法案。他今天再度公開致歉，並重申會繼續履行職責，無意辭職。

「週刊文春電子版」本月11日披露，目前52歲的松本就任大臣前，在COVID-19疫情期間的2020年到2022年，曾與已婚女性A子小姐發生婚外情（日文為不倫關係）。

松本接著於12日於國會的答詢時公開道歉，稱「已是往事」大致承認報導內容屬實。他也說明，2022年曾與外遇對象在眾議員會館的議員研究室會面，僅為「交流意見，一般地交談，並未違反規定」。松本於2014年結婚，與妻子育有兩個小孩。

綜合「朝日新聞」與日本TBS電視台等日媒報導，但週刊文春電子版又於18日披露，松本曾與外遇對象在議員會館發生接吻等行為，而且松本與這名女性的外遇關係持續到去年秋天左右。

日本眾議員會館規定，「禁止擾亂秩序、造成他人困擾的行為，或出現不體面的行為」。被問及他當時與外遇對象的行為是否屬於禁止事項，松本今天在內閣會議後的記者會表示，「與其說由我自行判斷，我的理解是這應在國會中討論」。

松本今天在記者會避免詳答他與外遇對象先前在議員會館會面時的狀況，並稱「目前不考慮透過其他場合另行說明」。

針對週刊文春18日的報導內容是否屬實，松本在記者會上僅回應，「個別內容涉及對方，不方便回應」。他也表示，在後續報導出來之後，尚未與日本首相高市早苗談論此事。

而日本在野黨方面主張，只要松本未盡到說明18日報導的責任，「就會暫緩召開文教科學委員會」，而參議院文教科學委員會今天審議法案的日程因此延期。

日本放送協會（NHK）指出，這也代表松本相關的外遇報導已經影響法案審議。

松本今天也在記者會再度公開致歉，「造成許多人困擾，由衷致歉」。他也說，「眾議院和參議院都向我提問，我已盡我所能回答。」

共同社報導，松本也在記者會表示，「我深刻反省，會一邊接受嚴厲的意見，一邊履行職責」。