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較去年提早5天！日本氣象廳正式宣布：東京櫻花開花了

中央社／ 東京19日專電
日本氣象廳今天正式宣布，東京的染井吉野櫻已開花，較去年提早5天。圖為先前東京上野公園的櫻花盛開，非目前開花情況。美聯社
日本氣象廳今天正式宣布，東京的染井吉野櫻已開花，較去年提早5天。圖為先前東京上野公園的櫻花盛開，非目前開花情況。美聯社

日本氣象廳今天正式宣布，東京的染井吉野櫻已開花，較去年提早5天。東京也成為繼高知、岐阜、甲府與名古屋之後，今年日本第5個發布開花消息的地區。

日本富士新聞網（FNN）報導，日本當地時間今天下午2時，氣象廳職員在東京千代田區靖國神社確認染井吉野櫻的標本木，已開花數量達60朵以上，超過作為開花標準的5至6朵，因此正式宣布東京櫻花開花。

東京櫻花宣布開花，較去年提早5天。由於未來仍持續溫暖天氣，預料櫻花的開花速度會迅速推進。

日本氣象新聞公司（Weathernews）指出，近期日本各地氣溫持續高於平均值，帶動櫻花花苞快速成長。儘管今天部分地區受低氣壓與鋒面影響出現降雨，整體仍讓人感受到春天已經到來。

Weathernews預測，2026年櫻花開花時間，西日本與東日本將呈現「與往年大致相同或偏早」，北日本則為「偏早至顯著提前」。隨著本週天氣晴朗且氣溫偏高，東日本與西日本預計將迎來開花高峰，櫻花前線也將持續向北推進。

今年日本櫻花季已於3月16日由高知、岐阜及甲府揭開序幕，17日名古屋開花，今天輪到東京。預計3月底前，西日本與東日本多地將陸續開花，4月上旬東北南部開始綻放，4月下旬櫻前線將抵達北海道

各地知名賞櫻景點的開花預測也陸續出爐，包括熊本城約於3月25日、京都嵐山3月26日開花，青森弘前公園則預計4月14日迎來花開。

Weathernews指出，西日本與東日本地區在開花後約一週至10天將進入滿開期，北日本約需5天，滿開時間預料都會早於往年，尤其是北海道部分地區滿開時間甚至可能較往年提前約一週，建議民眾提早規劃賞櫻行程。

名古屋 北海道 櫻花

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