震驚社會！日本教師長期偷拍女童、還塗抹體液 首例有罪判決出爐

日本先前發生教職員在社群媒體的群組分享偷拍女童等人檔案的事件，震驚日本社會。相關案件的首例判決今天出爐，一名小學男教師被名古屋地方法院判處3年有期徒刑、緩刑5年。

綜合共同社與日本電視台（Nippon TV）報導，今天獲判緩刑的被告為34歲澤田大樹，他先前任教於東京都豐島區一間小學，被依「性姿態攝影處罰法」等罪問罪。被告在法律訴訟期間，均承認起訴內容。

根據判決，被告2022年11月到2023年3月，長期使用智慧型手機拍攝東京都內小學兩名女童的內褲，並在2023年7月到9月，把體液塗抹在兩名9歲女童的泳衣上。

名古屋地院法官村瀨惠說明判決理由時指出，小學原本應是學童能安心生活的地方，應該保護兒童等人的教師濫用職權，「惡質性非常顯著」。

名古屋地院考量被告已供託各50萬日圓賠償金給受害兒童的家長等人，以及被告正在醫院接受性癖好治療，加上被告已向受害兒童等人道歉，以及表達更生意願等因素，法院最終判處緩刑。

名古屋市某間市立小學的教師，於2025年3月涉嫌毀損物品而被捕。警方在搜查過程中，查獲共享偷拍女童畫面的教師群組，此事因而被揭發。而7名群組成員過去一段時間陸續被逮捕並起訴。

而名古屋地院今天的宣判，也是教師群組分享偷拍檔案事件的首例判決。

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