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空調只是電風扇？日官方實測10款中國製冷暖氣 全無調溫功能

聯合新聞網／ 綜合報導
日本國民生活中心近年來接獲多起客訴，提到網路購買的冷暖氣效果欠佳。 示意圖／Ingimage
日本國民生活中心近年來接獲多起客訴，提到網路購買的冷暖氣效果欠佳。 示意圖／Ingimage

網路上常有主打輕便、便宜的冷暖空調，但小心買到毫無作用的廢鐵！據日媒「讀賣新聞」報導，日本國民生活中心日前公布了一項在社群與網購平台上販售的10款「冷暖氣機」實測結果。令人傻眼的是，這10款「中國大陸製造」的產品，竟沒有一台具備廣告中宣稱的冷氣或暖氣功能。

官方指出，這次實測的產品有5款主打冷氣、4款主打暖氣及1款宣稱冷暖合一的產品。結果發現，標榜冷氣功能的6款機器裡，根本沒有任何冷卻裝置，充其量只具備單純的「送風功能」，就連隨附的產品說明書上，也沒有寫任何與冷氣相關的功能說明。

暖氣實測的結果也同樣慘烈。官方將產品與一般家用空調進行對照，在同樣運轉30分鐘的情況下，一般空調能讓室溫上升攝氏12度以上；但這4款主打暖房的產品，室溫上升的幅度都不到5度，幾乎毫無暖氣的效果。

據官方統計，日本全國消保單位在2024年度共接獲高達1354件「吹不出冷風」、「根本不會暖」的網購冷暖氣客訴，2025年度截至12月底也已累積923件。國民生活中心負責人嚴正呼籲，業者刻意宣傳機器根本不具備的功能是非常嚴重的問題，民眾務必對網路誇大的商品廣告提高警覺，以免花冤枉錢。

廣告不實 冷氣 暖氣

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