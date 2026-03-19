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2026世界最幸福國家揭曉！台灣名次曝光 領先日韓稱霸東亞

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
芬蘭赫爾辛基。路透
芬蘭赫爾辛基。路透

美國有線電視新聞網（CNN）報導，聯合國資助機構公布「2026年世界最幸福國家」報告，芬蘭連續9年蟬聯冠軍寶座，哥斯大黎加排名第4，創下拉丁美洲歷來最高名次，台灣排在第26名，較2025年名次進步一名，維持去年稱霸東亞且領先日本、韓國與中國大陸的表現。

這份報告由牛津大學福祉研究中心（Wellbeing Research Centre）編製，排名依據蓋洛普世界民意調查（Gallup World Poll），請147個國家的受訪者用0到10分評估自己的人生狀態，研究團隊再綜合GDP、預期壽命、慷慨程度、對自由的感受與對貪腐的看法等因素，並採3年平均值計算。

從榜單來看，今年前10名仍以歐洲國家為主，尤其北歐表現最亮眼。芬蘭穩坐第1，冰島與丹麥分居第2、第3；哥斯大黎加衝上第4，成為這次最大亮點。第5到第10名依序為瑞典、挪威、荷蘭、以色列、盧森堡與瑞士。

美國今年排第23，加拿大第25，英國第29，已連續第2年沒有任何英語母語國家擠進前10名。報告也特別點出年輕族群幸福感下滑的現象，尤其美國、加拿大、澳洲與紐西蘭25歲以下受訪者，過去10年的人生評價明顯下降。

台灣在最新報告中排第26名，較去年第27名進步1名，並領先第61名的日本、第65名的中國和第67名的韓國。

至於榜單末段，阿富汗仍是全球最不幸福的國家，排名第147。其他墊底國家還包括第143名的波札那、第144名的辛巴威、第145名的馬拉威，以及第146名的獅子山。

CNN 幸福指數

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