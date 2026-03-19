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蘇格蘭安樂死法案遭否決 首個英國合法化地區希望落空

香港01／ 撰文：陳楚遙
蘇格蘭議會3月17日經過激烈辯論，以69比57的票數否決了安樂死合法化法案，蘇格蘭無緣成為英國首個安樂死合法化地區先例。示意圖/AI生成
蘇格蘭議會3月17日經過激烈辯論，以69比57的票數否決了安樂死合法化法案，蘇格蘭無緣成為英國首個安樂死合法化地區先例。示意圖/AI生成

英國廣播公司（BBC）報導，蘇格蘭議會3月17日經過激烈辯論，以69比57的票數否決了安樂死合法化法案，蘇格蘭無緣成為英國首個安樂死合法化地區先例。英格蘭和威爾斯同樣正辯論相關立法，類似提案恐也無望通過。

該法案由自由民主黨議員麥卡阿瑟（Liam McArthur）提出，提倡允許在蘇格蘭居住了至少12個月、預計生命只剩6個月或更短的精神健全成年絕症患者，能尋求醫療協助結束生命。此前法案第一階段投票以14票優勢通過，但最終未能闖關成功。

投票結束後，麥卡阿瑟表示失望，稱問題不會消失；「尊嚴死亡」組織（Dignity in Dying ）亦表示失望，「關懷而非殺戮」組織（Care Not Killing）則鬆了口氣。

反對者擔憂人們會被迫接受安樂死，獨立議員貝爾福（Jeremy Balfour）稱法案會打開「潘多拉盒子」，殘疾人等弱勢群體則對安樂死立法感到「恐懼」。工黨議員格蘭西（Pam Duncan-Glancy）敦促，「選擇讓生活更容易，而不是讓死亡更容易」。

民調顯示，約80%的英國民眾支持安樂死合法化，但周二有民眾在愛丁堡示威抗議該法案。是次表決前，議員進行了長達3小時的激烈辯論，不少人發言期間激動落淚。

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文章授權轉載自《香港01》

安樂死 英國 蘇格蘭

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