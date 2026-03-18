伊朗女足從土耳其跨境返國 充滿波折返鄉旅程劃上句點

到澳洲參加女足亞洲盃的伊朗女子足球代表隊今天穿越土耳其邊境回到伊朗，結束充滿波折的返鄉旅程。此前，隊中5名成員撤回她們向澳洲提出的庇護申請。

路透社報導，美國和以色列對伊朗發動戰爭後，這支球隊數名成員本月稍早拒絕在亞洲盃首戰唱國歌，被伊朗國營電視台貼上「戰時叛徒」標籤。

在返國後恐有遭受迫害的風險之下，代表隊6名球員和一位後勤人員獲得澳洲核發人道簽證。

但是其中5人後來改變主意而決定返國，並與自從上週離開雪梨後就一直待在馬來西亞吉隆坡等待返國的其他隊友會合。

球隊今天抵達土耳其伊斯坦堡，然後轉機前往東部的厄德爾（Igdir）。

隊員們拖著行李步出機場，在航廈前交談，隨後登上開往邊境的巴士。有球員對著電視鏡頭微笑並揮手致意。經過大約兩小時車程抵達邊境後，她們在古爾布拉克（Gurbulak）關卡辦理護照查驗，隨即跨境進入伊朗。

伊朗足球協會（Football Federation Islamic Republic ofIran）上週表示，那些改變心意的球員將與其他隊員一同返國，「再次回到家鄉與親人團聚、獲得祖國接納」。

目前仍有兩名球員留在澳洲，並被拍到與當地一個甲級聯賽俱樂部一同練球。