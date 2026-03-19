矮個子更健康？ 研究揭4大優勢：罹癌風險較低、壽命更長

在人們普遍認為「高人一等」更有優勢的社會氛圍下，科學家卻給出顛覆性的答案。研究發現，身高較矮的人，不只在健康風險更低，平均壽命也更長。從癌症機率、血栓風險到老年骨折機率，種種數據都顯示，「矮個子」這項看似不起眼的特徵，可能反而有意想不到的優勢。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，一項瑞典針對超過500萬人的研究發現，每增加10公分身高，女性罹癌的風險就上升約18%，男性則上升約11%。其中乳癌與黑色素瘤的風險增幅尤為明顯。此外，研究也指出，身高越高，死於癌症的機率也隨之增加。科學家推測，可能是高個子體內細胞數量較多，生長激素水平也較高，細胞突變的機會也更高。

不僅如此，矮個子的血管健康也略勝一籌。一項涵蓋超過200萬人的研究顯示，身高較高者更容易出現靜脈血栓。相較之下，身高約160公分以下的男性，血栓風險比超過188公分者低約65%；女性若低於155公分，風險更可降低近七成。研究認為，腿越長，血管越長，血液回流心臟的路徑也更長，可能增加阻滯風險。

骨折風險方面，矮個子也可能更安全。一項2016年的統合分析發現，高個子因重心較高，跌倒時撞擊力道較大，導致髖部骨折機率相對提升，而對高齡族群而言，這類骨折甚至可能危及生命。

至於壽命，數據更是對矮個子相當有利。研究顯示，矮個子平均壽命可比高個子多出2到5年。一項針對日裔美國男性的研究發現，身高較矮者更常帶有與長壽相關的FOXO3基因變異。研究人員威爾科克斯（Bradley Willcox）指出，身高約157公分以下的族群壽命最長，且慢性疾病發生率較低。

不過專家也提醒，身高並非決定壽命的唯一因素。均衡飲食、規律運動、充足睡眠與健康體重，仍然是影響壽命的關鍵。換句話說，無論高矮，生活習慣才是真正的「長壽開關」。