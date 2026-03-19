德國研究突破「大腦冷凍復活」關鍵 解凍後恢復記憶相關電訊號

科幻電影中將人體冷凍後再解凍「復活」，有望能真正在現實生活中發生！德國一項研究以小鼠作實驗，將老鼠的腦組織冷凍至極低溫後再解凍，發現細胞仍保有電活動，甚至和記憶與學習相關的功能也未完全喪失，可說是科學界一大發現。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這項研究由德國埃爾朗根–紐倫堡大學（University of Erlangen–Nuremberg）團隊進行，已經發表在《美國國家科學院院刊》（Proceedings of the National Academy of Sciences）。

過去生物組織冷凍後，細胞內的水分會結冰形成尖銳冰晶，破壞細胞結構，因此始終無法在相關研究上有所突破。為了解決這個問題，研究人員採用「玻璃化冷凍」（vitrification）技術，透過極速降溫讓液體轉變為類似玻璃的狀態，避免冰晶形成。

海馬迴是掌管記憶與學習的重要區域。實驗中，專家將含有海馬迴的小鼠腦切片，快速降溫至攝氏零下196度，並在液態氮中保存最長一週。在解凍過程中，研究團隊以極快速度加熱組織，同時移除冷凍過程中使用的抗凍化學物質，避免細胞因膨脹或破裂而受損。結果顯示，腦細胞之間的「突觸」結構仍保持完整，負責供能的粒線體也能持續運作。

更令人驚訝的是，當研究人員施加微弱電刺激時，神經元竟然成功產生反應，甚至仍能展現「長期增強作用」（long-term potentiation），這是大腦形成記憶的重要機制之一。

研究第一作者傑曼（Alexander German）指出，這代表大腦部分功能性結構在冷凍後仍能存活。不過，他也強調，目前技術仍處於早期階段，這些腦組織只能維持數小時活性，尚未進行完整大腦或動物復活實驗。

儘管如此，這項技術在醫療領域已展現潛力。未來若能安全地「暫停」腦部組織，或許可在中風、重傷等緊急情況中爭取治療時間，甚至改善器官移植保存條件，為醫學帶來新的可能。